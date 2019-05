Se junta la mesa chica del PJ para apurar definiciones de Cristina

A 39 días del 22J, la noche en que la Justicia deberá recibir las listas de precandidatos. la cúpula a pleno del PJ Nacional fue convocada para reunirse en la sede de Matheu 130. Con su presidente de anfitrión, el sanjuanino José Luis Gioja, el cónclave post-Córdoba buscará a partir de las 13 acelerar los temas pendientes en la recta final hacia las PASO de agosto: el principal y excluyente, la eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para buscar un tercer mandato presidencial.

Otro ítem de agenda, menor a esta altura, es el nombre que llevará el "Frente Electoral Opositor", tal como por ahora lo llaman. A veces le agregan el calificativo "Patriótico". En su último Congreso, el máximo órgano partidaria avaló al PJ a tejer alianzas con otros espacios. Se descuenta que uno será el Unidad Ciudadana de la ex mandataria.

Envalentonados con una nueva victoria en las urnas, aún de un peronismo ajeno, la Mesa de Acción Política, con la reciente incorporación de Alberto Fernández, analizará los resultados cordobeses. El kirchnerismo no presentó candidatos, pero es no significa que se priven de celebrar. Gioja y su PJ primereó con un comunicado de salutación; y ahora hacen números: Juan Schiaretti fue reelecto con 250.160 sufragios más que en 2015, un 24% más. Su contrincante K de entonces, Eduardo Acastello, obtuvo 319.942 sufragios. "'El Grigo' nos debe al menos 15 puntos a nosotros", se jactan. Es inchequeable pero verosímil.

No hubo, al menos hasta ahora, un llamado de Cristina Kirchner para felicitar a Schiaretti. Distinta es su relación con respecto al fallecido José Manuel de la Sota, que en el último tiempo se había sumado al pelotón de amigados con la ex Presidenta. "No hubo comunicación de la Doctora ni de ninguno de ese sector", juraron fuentes cordobesas.

Con abiertos contactos con el massismo, la negativa de Roberto Lavagna al reencuentro, ahora apuestan a convencer al cordobés. En público, dirigentes que han sido invitados al cristinista Instituto Patria fueron elogiosos con el socio (hoy mayoritario) de Alternativa Federal. "Ojalá Schiaretti estuviera con nosotros, ojalá tuviéramos un solo peronismo, con él. Todo el peronismo nacional. Debemos reconocer que hubo una mala relación histórica antes (con el kirchnerismo). Pero es momento de levantar el teléfono y llamarlo, claro", propuso otro que se reencontró, el diputado y precandidato Felipe Solá.

"Condenarnos a ir a una segunda vuelta es un error teniendo la posibilidad de ganar en primera vuelta", le pidió reflexionar el otro anotado, el también diputado Agustín Rossi.

La unidad opositora decantará en base al rol que asuma Cristina Kirchner en el cuarto oscuro. Apremiados por los tiempos, para ordenar el resto de las listas, como ya contó este diario ayer, la ansiedad en el peronismo por definiciones de la senadora va en aumento. Eso será tema de debate hoy.