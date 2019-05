Vaca Muerta: Techint demandó al Gobierno por $ 2500 millones

Finalmente, poco más de tres meses después de que el Gobierno hiciera oficial su reinterpretación de la Resolución 46/2017 que liquida con un precio estímulo la producción de gas no convencional, fundamentalmente en Vaca Muerta, la empresa más afectada decidió recurrir a la Justicia.

Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, presentó hoy una demanda en el fuero Contencioso Administrativo de la Justicia Federal para pedir la nulidad de las resoluciones de la Secretaría de Energía mediante las que se liquidaron pagos provisorios para el gas extraído en Fortín de Piedra.

En concreto, la firma con la que el empresario Paolo Rocca hizo pie en el sector petrolero -y se convirtió en poco tiempo en uno de los principales jugadores, con foco casi exclusivo en Vaca Muerta- "solicitó a la Justicia el reconocimiento de los montos dejados de percibir con motivo del cambio de criterio" de Energía, según comunicó esta tarde.

Es, en la práctica, la profundización de una grieta entre Rocca y el gobierno de Mauricio Macri, con relación tirante incluso antes de la experiencia Cambiemos.

Luego de que la cartera que conduce Gustavo Lopetegui rechazará los recursos jerárquicos presentados por Carlos Ormachea, CEO de Tecpetrol, la compañía aduce que dejó de percibir $ 2500 millones (más intereses) o unos u$s 55 millones por los pagos mal liquidados de agosto, septiembre y octubre de 2018.

En un principio, Tecpetrol informó que sus pérdidas para todo 2018 por este cambio en las reglas de juego llegaría a los $ 5655 millones.

La Resolución 46/2017 establecía un precio estímulo de u$s 7,50 por millón de BTU en 2018; u$s 7 para 2019; u$s 6,50 para 2020 y u$s 6 para 2021 para todo el gas no convencional producido por encima de la extracción del último año móvil en los yacimientos que recibieran este subsidio.

Lo que pagaría el Estado sería la diferencia entre el precio promedio del mercado y el precio estímulo, lo que llevaría a sacar de las arcas oficiales unos u$s 1200 millones este año, monto que complicaría la reducción del déficit fiscal pactada con el Fondo Monetario Internacional.

En cambio, Lopetegui junto con Nicolás Dujovne, su jefe directo en el Ministerio de Hacienda, limitaron la entrega de fondos a unos u$s 700 millones ($ 28.700 millones, según lo establecido en el Presupuesto 2019).

La modificación en las reglas del juego no solamente afectó a Tecpetrol, sino a otras grandes petroleras como YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía, pero por montos menores.

Incluso, estas empresas apoyaron el cambio en la forma de liquidación de la Resolución 46, ya que el ingreso del gas de Tecpetrol impulsó una fuerte baja del precio del gas.

La oferta excedente de gas natural no encontró su demanda ni en las centrales termoeléctricas (por las bajas temperaturas), ni en la industria (por la recesión), ni en los hogares (por el aumento de las tarifas).

Así, por caso, YPF informó la semana pasada que durante el primer trimestre de 2019 su producción de gas cayó un 20% interanual, mientras que el total nacional de todas las compañías sumaron un 5% en comparación al período enero-marzo 2018.

La petrolera estatal tuvo que cerrar la inyección de gas natural en yacimientos convencionales, una de las razones que la llevó a perder $ 8153 millones en el comienzo de este año.

Tecpetrol invirtió más de u$s 1900 millones de dólares en su proyecto Fortin de Piedra en Vaca Muerta a partir de 2017. Según sostienen, su aporta extra de gas natural contribuyó a "bajar el costo de la energía en el país" y permitió en 2018 un ahorro al Estado de importaciones de combustibles más caros de u$s 2000 millones.