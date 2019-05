Grabois contraataca: exige techo a las comisiones de Mercado Libre y sumarle competidores

Luego de la polémica iniciada en Twitter entre el dirigente social Juan Grabois y el CEO y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) no cede y ahora arremete exigiendo que el Estado le retire ciertos beneficios impositivos y extienda el control sobre la plataforma de comercio electrónico, diversificada en otros negocios complementarios.

Días atrás, Grabois cargó contra Mercado Libre luego de que se conociera que la Anses había definido otorgarle a Mercado Pago, plataforma de esta compañía, el pago de beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Este lunes, Grabois presentó un descargo extenso contra el "unicornio" tecnológico, que supera en cotización los u$s 1000 millones, apoyado por el economista y ex presidente de la FUBA, Itaí Hagman, en el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), think tank del Frente Patria Grande, que proyecta a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a la presidencia.

Hagman y Grabois cargan contra Mercado Libre por considerar que la compañía se beneficia injustamente del Régimen de Promoción del Software creado por la Ley 25.922, que elimina impuestos para firmas que desarrollan soluciones informáticas para terceros, por lo que habría eludido solo en 2017 cargas por u$s 1500 millones, según datos colectados durante la gestión de Alberto Abad en AFIP.

A su vez, le endilgan un abuso de su posición dominante, por cobrar comisiones excesivas (entre 2009 y 2019, la empresa pasó de cobrar 5,5% a 13% de comisión mínima, lo que marca un alza del 136%), demorar el pago a los vendedores hasta los diez días, y obligar a los comerciantes a operar exclusivamente con sus servicios de Mercado Pago y Mercado Envíos.

Si a vos te va tan bien y al resto tan mal, cuestioná tus privilegios, @marcos_galperin. Sos el tipo más rico del país pero Macri te regala el 70% de las contribuciones y el 60% del impuesto a las ganancias forzando la ley 25922 — Juan Grabois (@JuanGrabois) 5 de mayo de 2019

En esa línea, Grabois propuso "abrir un debate" y establecer un límite legal al cobro de comisiones con los nuevos medios de pago; asegurar que la tecnología QR para el pago no se mantenga en exclusividad por Mercado Libre, y asegurar al concurrencia de competidores alternativos a la empresa fundada en 1999. También pretende reducir las demoras en acreditar las transacciones, y que se prohiba el pago de comisiones antes de que el vendedor reciba el pago asociado a su venta.

Además, desde el OCEPP quieren discutir la creación de "una plataforma estatal orientada a la inclusión financiera", con billetera virtual, transferencias sin costo, pagos digitales sin comisión, y acceso al crédito a bajo costo. Desde el instituto y el Frente Patria Grande denuncian que el sistema desarrollado por la billetera virtual del Banco Nación, PIM, está siendo sometida a un "vaciamiento" en beneficio de Mercado Libre.

"En la medida que se consolide la posición dominante de una empresa, se va a seguir afectando a los comerciantes con comisiones desorbitantes, que en algún momento van a perjudicar a los consumidores por el traslado indefectible a precios", alertó Hagman. "Además, las empresas como Mercado Libre saben qué es lo que màs se vende y eso pone en riesgo a los comerciantes de ser reemplazados, como ha hecho Amazon en algunos sectores y mercados", completó.

Connivencia estatal

Grabois, por su parte, fustigó al Gobierno por considerar que la apertura de la base de datos de la Anses "es una manera elegante de sacar información de los beneficiarios, justo antes de las elecciones", por lo que denunció un potencial uso con fines electorales.

"Tampoco se le puede entregar datos y plata de los beneficiarios de planes a Galperin y accionistas de esta empresa, que son acreedores de la deuda externa", redobló el dirigente social, en referencia a la presencia de inversores extranjeros en el paquete accionario de la firma.

El también abogado reveló que el titular de la Anses, Emilio Basabilvaso, lo llamó para aplacar la tensión con Galperín, pero que el funcionario "quiso dar explicaciones que no tenían ni pies ni cabeza, y eso es porque recibió una orden de arriba" para avalar el ingreso de Mercado Libre.

"Que la máxima jerarquía del poder político, Marcos Peña, intervenga en una discusión de Twitter y con tanta vehemencia es llamativo, y más aún para defender al más poderoso", deslizó Grabois, durante una conferencia de prensa.

.@marcos_galperin es un ejemplo de lo que el talento argentino puede hacer. Hoy @mercadolibre es la empresa más valiosa del país y emplea a más de 3000 personas. Un orgullo nacional con reconocimiento internacional. — Marcos Peña (@marquitospena) 6 de mayo de 2019

El Frente Patria Grande, con Hagman y Grabois, también consideraron sospechoso que dos funcionarios claves en materia de asistencia social trabajen ahora para Galperín: se trata de la ex titular de la Unidad de Experiencia Ciudadana de la Jefatura de Gabinete, Victoria Bluthgen, responsable última del programa El Estado en tu Barrio, desde marzo directora de Loyalty Marketing en Mercado Libre, al igual que el ex subsecretario de Economía Popular, Nicolás Meyer, que desde diciembre pasado es gerente de Sustentabilidad en la compañía.