Cómo invertir en ladrillos desde u$s 1000 y ganar 10% anual en dólares

Muchísimos jóvenes expertos en tecnología y emprendedores están llegando a Detroit, no sólo por el bajo costo de la vida que, para tener una idea, en la bahía de San Francisco es 93% más caro, sino por la oportunidad de hacer una diferencia dentro de las nuevas empresas, especialmente las focalizadas en la movilidad, donde se fusionan la industria automotriz y la tecnología.

El mercado inmobiliario presenta excelentes oportunidades debido a que aún se pueden encontrar propiedades con precios muy por debajo del promedio histórico.

Sofía Gancedo, directora de Bricksave, selecciona propiedades completamente recicladas a estrenar, certificadas por la ciudad, y que aplican a un programa del Gobierno Federal de Estados Unidos, que a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano otorga a ciertas personas de bajos ingresos un subsidio exclusivo para el alquiler de la propiedad. Es decir, el propietario recibe el pago directamente de la autoridad de la vivienda.

Esto lo convierte en una oportunidad única de inversión, que permite obtener una renta neta sólo en concepto de alquiler y asegurada por el gobierno, del 10% anual en dólares. Con Bricksave se puede invertir desde u$s 1000 con un retorno de 10% anual solo de alquiler y con plazos entre dos y cuatro años dependiendo de la propiedad.

Damián Lopo, fundador de Crowdium, cuenta que tienen una plataforma online con más de 30.000 inversores registrados, que ofrece a cualquier persona la posibilidad de participar desde u$s 1000 en un fideicomiso, administrado por una fiduciara pública registrada en CNV, que invertirá en el mercado inmobiliario más grande del mundo.

En 2018 el valor total del mercado de vivienda en los Estados Unidos ascendió a más de u$s 33 billones, en los cuales dos nichos del mercado se destacaron por sobre el resto, el Senior Living & Student Housing. Hoy estos desarrollos inmobiliarios son furor por sus altas tasas de ocupación superiores al 95% lo que genera retornos por encima de la media de mercado.

Estos nichos apuntan a cubrir las necesidades de dos de los segmentos poblacionales de mayor crecimiento: los estudiantes y las personas de la tercera edad. Sin embargo, estas oportunidades de inversión están reservadas únicamente para personas con alto poder adquisitivo, generalmente siendo montos superiores a u$s 1 millón.

Hoy, gracias al poder del crowdfunding, Crowdium permite invertir, desde montos mínimos, en un vehículo local que invertirá en un pool de propiedades en estos dos segmentos del mercado de Estados Unidos. Esto permitiría obtener rentabilidades estimadas entre el 35% y 45% en dólares en 48 meses.

Para quien quiera ladrillos made in Argentina, con u$s 30.000 se puede ser cuotapartista de una oficina y ganar 8% en dólares. Se trata de un fideicomiso destinado a adquirir un proporcional de un piso corporativo. Al ser alquilado a grandes compañías, asegura una renta anual del 8% distribuida mensualmente.

El piso ya se encuentra en uso y las empresas pagan sus alquileres en dólares. Todos los meses, la empresa inquilina abona el alquiler transfiriendo pesos al tipo de cambio vendedor de Banco Nación por un alquiler que supera los u$s 13.000. Luego, el fideicomiso transfiere a los inversores los pesos correspondientes según el proporcional del piso que hayan adquirido. “Para una inversión de u$s 30.000 se distribuyen casi $ 9000 mensuales al cambio de hoy", detalla el director Ecocheras, Esteban Súcari.

“El inversor adquiere una parte del piso por lo que es una inversión inmobiliaria que, además de una buena renta, produce una excelente apreciación del capital invertido, ya que hoy cotiza a u$s 3000 el metro, pero hace un año y medio estuvo a u$s 4000 el metro. Por lo tanto, cuando vuelva a esos valores, el inversor tiene la posibilidad de salir con una ganancia del 33%”, recalcó el directivo.

Mientras tanto, el cuotapartista tiene garantizada la renta, más allá de los subes y bajas del valor de la propiedad, ya que los contratos con las multinacionales suelen ser por cinco años. Y para la multi, salir de una oficina donde se invirtió u$s 1 millón es más caro que seguir pagando el alquiler.

Se trata de un mercado que hasta el momento estaba destinado solo a grandes capitales que tenían la posibilidad de adquirir un piso entero “Clase A” de oficinas de más de 600 metros cuadrados. “Con esta modalidad, la oportunidad se abre a los pequeños y medianos inversores", agregó Súcari.

Cabe destacar que el edificio de oficinas en el que Ecocheras estructuró este modo de inversión es una unidad “Clase A” que alberga a grandes empresas nacionales e internacionales que se encuentra en Parque Patricios, zona en pleno crecimiento por los importantes beneficios impositivos que hacen que muchas de las empresas más importantes del país migren hacia esa zona.

De acuerdo con el último informe proporcionado por CBRE sobre oficinas de Buenos Aires, la mayoría de las superficies tomadas en 2018 (47.969 m²) correspondieron a la “Clase A”.

La tendencia fly to quality dominante en la demanda de oficinas, parecería haber encontrado un freno en las unidades Clase AA debido a la incertidumbre económica y electoral. Esta situación generó una nueva postura en las empresas, que buscan la reducción de costos operativos sacrificando calidad de espacio para ganar liquidez en el corto plazo. La renta en Clase A se extiende de u$s 14,14 hasta u$s 31,06 por metro cuadrado por mes con un promedio de u$s 23,04, según los datos publicados por esa consultora.

En cuanto a la proyección, Colliers Internacional prevé para 2023 la incorporación de 370.240 metros cuadrados de construcción que consolidará el inventario de oficinas en 2.374.697 metros cuadrados.