Brian Joseph, de BTG Pactual, volvió a Puente como socio de Tomasevich

Licenciado en Administración de Emprtesas en la UCA, con un Executive MBA en el IAE, Brian Joseph debutó en el mercado laboral con un trainee de tres meses en el BBVA Asset Management, pero su carrerón lo hizo en Puente, donde entró a los 21 años y fue creciendo hasta escalar al estratégico puesto de managing director de Sales & Trading. Eso fue hasta que en 2017 decidió mudarse al gigante brasileño BTG Pactual junto al ex CEO de Puente, Emilio Ilac, al ex jefe de Estrategia de Puente, Alejo Costa y al ex International Institucional Sales de Puente, Manuel Castellanos.

Joseph estuvo en BTG Pactual como managing director hasta septiembre pasado. Ahora volvió a la compañía liderada por Federico Tomasevich como managing partner.

“Brian se fue en su momento de BTG porque no estaba contento con algunas cosas. Era una cuestión conceptual de cómo manejar el libro de la mesa, o sea el capital. Estuvo explorando opciones en estos meses y le pareció atractivo lo que le ofrecieron para volver a Puente”, comentan quienes lo conocen.

Consultado por este diario, Joseph desmiente esas versiones y dice que, en realidad, se fue porque necesitaba un descanso personal, así que estuvo viajando por el exterior.

A principios de año, en BTG trajeron a Manuel Ipiña, Fixed Income Trader de TPCG Valores, para reforzar el equipo en su reemplazo (tiene el puesto de Sales Trader), pero son pocos en la oficina de Vicente López y no tienen necesidad de gente tan senior.

El otro pase que se viene es importado y será desde julio. Diego Saravia Tamayo, gerente de Investigación Económica del Banco Central de Chile desde junio 2014, se asociará a Proficio Investment para estar a cargo del departamento de Research.

Este año hubo mucho movimiento de pases entre agentes de bolsa: Jackie Maubré dejó su puesto de directora de Cohen y CEO de Cohen Fondos Comunes de Inversión (allí la reemplaza Anna Cohen) para asumir la posición de CEO de BNP Paribas Asset Management.

En otro orden, Walter Stoeppelwerth dejó su puesto de CIO de Asset Management & Head de Research de Balanz para pasar a ocupar el mismo puesto en Portfolio Personal Inversiones (PPI), que también se llevó de Balanz a Joaquín Bagües, quien era el Head de Emerging Market Funds y ahora es el Head of Strategy de PPI.

Los dos ex Puente, Santiago Firpo, quien era partner & Head de Ventas Institucionales, y Federico Santander, que era senior de ese sector, también pasaron a PPI junto a Stoeppelwerth para armar el broker dealer.

Ezequiel Zambaglione, quien era Head de Research de Max Valores, pasó a Balanz a ser el nuevo Head de Estrategia para reemplazar a Stoeppelwerth.

Antes de eso, Juan Manuel Pazos, que estaba en el equipo de Alejo Costa en Puente, se fue a TPCG Valores como economista jefe. De Puente también se había ido Juan Vazquez a TPCG.

"El tema de los pases de ejecutivos de un agente de bolsa a otro es si lo hacen robando cartera o no. ¿La cartera es de la persona o del Alyc?", se pregunta el dueño de una de las grandes sociedades de bolsa de la City.

Lo cierto es que el mercado de pases se achicó mucho, porque la facturación de las Alycs (agentes de liquidación y compensación) cayó y mucho con el desarme de las Lebac y la caída de los volúmenes en bonos y acciones.

"Todo ese dinero hoy está en lo que ha aumentado la base de depósito de los bancos", dijo uno de los big players en off the record.