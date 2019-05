Acotan las empresas en Exporta Simple que no pagarán retenciones

La AFIP determinó que para ser operador del régimen Exporta Simple se deberá acreditar una antigüedad como agente de transporte aduanero superior a los 3 años.

De este modo, se acota mucho el universo de empresas que pueden evitar pagar las retenciones de 4 3 y $ 4 por dólar, indicó Ezequiel Passarelli, de SCI Group.

La resolución 4480/2019 de AFIP, publicada hoy en el Boletín Oficial, estableció asimismo que sea el vendedor directamente el que confeccione la factura en el régimen Exporta Simple, y no el operador logístico como era hasta ahora.

Hasta ahora quien emitía la factura era el operador logístico, por cuenta y orden del vendedor (exportador).

Con la decisión de hoy, la AFIP simplifica la cuestión, ya que pasa a facturar directamente el exportador a su nombre.

De esta manera, se modifica la Resolución General 2758, permitiendo que sean los mismos exportadores quienes emitan los comprobantes.

Esto simplifica y agiliza el sistema, ya que, por ejemplo, hasta hoy, los Operadores emitían una Factura Proforma (documento sin validez comercial), que tenía que ser, luego, revisado por el exportador para corroborar que no hayan cargos extra, indicó Passarelli.

El mayor beneficio que presenta el servicio “Exporta Simple”, es la exención de las retenciones creadas en septiembre pasado, que grava con $ 3 por dólar vendido al exterior para los productos manufacturados y con $ 4 para las materias primas.

Es un beneficio muy importante, dado que, de estar gravado, por cada u$s 10.000 que se exportan, se reciben u$s 8800 netos (debiendo abonar u$s 1200 en concepto de Derecho de Exportación) y que, recién a partir de ese momento, faltan pagar el resto de los impuestos al Estado, ejemplificó Passarelli.

Los requisitos para poder exportar bienes mediante este sistema son:

Exportación total anual por empresa: hasta u$s 600.000.

Exportación por envío: hasta u$s 15.000.

Exportación por envío: hasta 300 Kg.

Entre las principales modificaciones de la resolución publicada hoy se encuentras ciertas cuestiones vinculadas a los reintegros de exportación (solicitudes de acreditación, devolución o transferencia del IVA) porque hoy el operador logístico es el que recibe el reintegro y, una vez que lo recibe, tiene un plazo de 10 días para transferírselo al exportador.

La norma modifica el artículo 2 de la resolución 4133, por lo cual, a partir de que cambia quién factura, se podría revisar también este procedimiento y que, directamente, lo reciba el exportador, precisó Passarelli.

Además, se incorporan requisitos particulares para todos aquellos que deseen ser operadores logísticos del régimen Exporta Simple.

Luego, el Anexo contempla una serie de requisitos normales y habituales, sumando una garantía que los Operadores deberán proporcionar, que oscila entre los u$s 100.000 y u$s 1 millón, dependiendo la solvencia económica y patrimonial que muestren.