China contraataca: impone aranceles a productos de EE.UU. por u$s 60.000 millones

La guerra comercial entre los Estados Unidos y China escaló hoy cuando el Ministerio chino de Finanzas anunció que a partir del 1 de junio, el gigante asiático impondrá aranceles de 5% a 25% a productos de Estados Unidos valuados en u$s 60.000 millones.

Estados Unidos intensificó la guerra arancelaria con China el viernes pasado, al elevar los impuestos a productos chinos valorados en u$s 200.000 millones: los aranceles a las importaciones chinas subieron de 10% a 25%.

Además, el presidente norteamericano, Donald Trump, también ordenó elevar las tarifas a todas las importaciones chinas restantes, lo que afectará a los productos importados por un valor aproximado de u$s 300.000 millones.

Para hoy está previsto que la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. divulgue detalles de cómo será el proceso de ampliación de esos aranceles.

Beijing lamentó profundamente la decisión y advirtió que eso lo oligaría a tomar las contramedidas necesarias.

La "adecuación" es una "respuesta al unilateralismo y proteccionismo comercial de EE.UU.", indicaron las autoridades en Beijing.

Agregaron que China espera que en el sentido del respeto mutuo, EE.UU. regrese a una cooperación económica bilateral.

La Comisión de Política Tarifaria del gabinete chino, el Consejo de Estado, informó que los nuevos aranceles a bienes estadounidenses, que entrarán en vigor el 1 de junio, irán del 5% a 25% y se aplicarán sobre un total de 5140 productos, indicó Reuters.

Según el portal rtnews, las nuevas tarifas serán impuestas a unos 4500 productos estadounidenses: los aranceles del 25% serán introducidos sobre 2493 artículos; los del 20%, sobre 1078, y los del 10%, sobre 974. Unas 595 mercancías no verán modificados sus gravámenes, que permanecerán en un 5%.

Minutos antes de conocerse el anuncio chino, el presidente de EE.UU. tuiteaba que "China sufrirá mucho" si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos. El domingo, Trump también abordó el tema en Twitter, dando señales de que no sólo no se echará atrás con los aranceles sino que va hacia una escalada del conflicto: "estamos justo donde queremos estar con China".

La rápida sucesión de estas noticias económicas asustó a los mercados financieros, y los futuros de los Estados Unidos indicaron caídas de casi el 2% en la apertura tanto para el promedio industrial Dow Jones como para el índice Standard & Poor's 500.

"China no debería contraatacar - sólo empeorará!", dijo el presidente de EE.UU. tras conocerse la noticia de los aranceles chinos.