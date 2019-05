Según el mercado, pocos reinvirtieron los flujos del Bonar 24 en el mismo bono

La semana pasada el Gobierno pagó parte del cupón de 8,75% del Bonar 24 más un 16,66% del capital a los tenedores de dicho bono. Los inversores podían optar entre recomprar el Bonar 24 o buscar otras opciones dentro del menú de alternativas de inversión.

Según analistas del mercado, se vieron pocas decisiones de reinversión del pago del Bonar 24, por lo que y buscaron otras alternativas. Los fondos comunes de inversión que no contiene riesgo argentino sobresalieron entre las opciones. El riesgo electoral pesa sobre las decisiones de los inversores.

Es que el mercado no quiere acumular más riesgo local dentro de sus carteras, debido a la elevada incertidumbre política y económica que acecha a Argentina. En general buscan alternativas conservadoras, ya sea bonos muy cortos o bien, opciones de fondos comunes de inversion que invierten en bonos latinoamericanos, sin riesgo doméstico.

Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital, sostuvo que no encontró demasiado interés en la reinversión de los flujos que pagó el Bonar 24 la semana pasada.

“No vimos grandes reinversiones de los flujos que pagó el Bonar 24. Estamos encontrando una postura de los clientes de ‘wait and see’ hasta que se aclare el panorama. Lo que si notamos es muchas consultas sobre los fondos Latinoamericanos, es decir, aquellos fondos que invierten en activos de Chile, México y Brasil, principalmente en bonos soberanos y corporativos. La rentabilidad de estos fondos ronda el 3% al 4% en dólares y si bien es una rentabilidad menor a las Letes, los mismos no contienen riesgo local", remarcó.

Persichini explicó que la estrategia que tomó desde GMA Capital es la recomendación de activos que otorguen mayor confianza a los inversores.

“En este contexto estamos priorizando alternativas con mayor liquidez, seguras y confiables”, agregó.

Santiago Llull, vicepresidente de Futuro Bursátil coincidió al remarcar que no hubo una gran reinversión de los flujos del Bonar 24.

“La mayoría no reinvirtió y decidió enviar su dinero al banco, para luego enviarla a la caja de seguridad. Otro tanto confía más en la caja de valores. Nuestro consejo es reinvertir en el DICA para cobrar cupón y cambiar el riesgo. Además, no vimos grandes flujos hacia la licitación de Letes a 70 días que llevó adelante Ministerio de Hacienda la semana pasada”, asintió

En Bull Market notaron la misma decisión de inversión por parte de sus clientes ya que la mayoría no reinvirtieron los cupones y la amortización del capital.

“Vimos que muy pocos clientes reinvirtieron los dólares en el AY24. Casi no hubo casos de reinversión en clientes retail que cobraron renta, mientras que el segmento Wealth Management (aquellos con más de u$s 100.000 de patrimonio) se concentró en la mini Lete en dólares a 70 días y en el Bonar 20 (AO20), indicaron.

Como conclusión agregaron que la actitud de los inversores resultó interesante ya que no suele darse este fenómeno de no reinvertir en el mismo bono. En este caso fue una decisión masiva aunque a la vez remarcan que lo importante es que no dejaron los dólares quietos, rápidamente reinvirtieron en activos.

“Algunos optaron por suscribir Fondos Comunes de Inversión que tienen Bonos del Tesoro y deuda corporativa latinoamericana como el Galileo Income y el Consultatio Retorno Absoluto”, dijeron desde Bull Market en línea con lo mencionado por Persichini.

Finalmente, el operador de bonos de un banco local sostuvo que los clientes de la entidad no se tentaron por las tasas que paga el Bonar24 para reinvertir.

En resumen, la tasa no compensó el riesgo a la hora de reinvertir el flujo de fondos del bono en el Bonar 24. El bono paga 15,2% en dólares y pese a ello, los inversores no quisieron seguir cargando sus carteras de más riesgo local, por más que ello represente una buena alternativa de inversión. Se notó cautela y a la espera de que se den más datos sobre el futuro económico, pero sobre todo, político.