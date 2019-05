El gobernador disparó contra la grieta y castigó al Gobierno y a CFK

A menos de dos horas del cierre de la elección en Córdoba y solo con el 3% de las mesas escrutadas, el clima de festejo en el búnker de Juan Schiaretti evidenció la contundencia del triunfo del mandatario cordobés, que consiguió retener la Gobernación por cuatro años más tras conseguir el 55% de los votos y aventajar por casi 30 puntos a la suma de las adhesiones cosechadas por los dos candidatos de Cambiemos. Si bien las encuestas previas proyectaban una clara victoria de Schiaretti, ni las más optimistas preanunciaron el aplastante escenario que terminó consolidándose en la elección cordobesa. El resultado conseguido por el referente de Hacemos por Córdoba, el sello con el que el gobernador logró la unificación de todo el peronismo local, incluso mejoró la histórica marca de 51,84% que obtuvo en 2003 la fórmula compartida entre José Manuel De la Sota y Schiaretti. Fue tan histórico el resultado que incluso se trata de uno de los mayores porcentajes obtenidos por un gobernador en la provincia.

La confirmación de la victoria llegó minutos después de las 20:00, cuando la diputada nacional Alejandra Vigo se subió al escenario para comunicar que el oficialismo provincial había ganado tanto la intendencia de la ciudad de Córdoba como la gobernación. "Hemos ganado las elecciones", comunicó a un búnker repleto de militancia exultante.

Tal como estaba previsto, el gobernador reelecto subió al escenario a las 22.30 y allí destinó un fuerte mensaje con doble destinatario: el Gobierno y el peronismo. "Los cordobeses queremos la moderación. No queremos la grieta, que tanto mal le hace a la Argentina y que puede servir para ganar elecciones pero no para gobernar", aseguró en un abierto mensaje a la Casa Rosada. En otro pasaje, que muchos interpretaron como dirigido al kirchnerismo, Schiaretti remarcó que "los peronistas somos los que pertenecemos al peronismo federal, democrático y republicano".

También Schiaretti bregó por un presupuesto equilibrado, sin déficit fiscal ni riesgo de default, pero con un "estado presente" que "redistribuya el ingreso", a la vez que hizo mención a la "igualdad de género" como uno de sus "objetivos".

Además de conseguir la reelección, que inaugura el sexto mandato consecutivo del peronismo en el ejecutivo provincial, el PJ local logró algo que no había sucedido desde el regreso de la democracia: ganar la intendencia de Córdoba capital con su delfín Martín Llaryora.

Por más que todos los candidatos se esforzaron en remarcar que el resultado de Córdoba no se podía extrapolar al tablero político nacional, la contundente ventaja de Schiaretti tiene implicancias nacionales. En primer lugar, hacia adentro del peronismo, que puede tomar nota del aplastante resultado electoral cuando se acuerda la unidad. "Esta es una elección provincial. No va a venir nadie de mi espacio político. Los de afuera son de palo", dijo Schiaretti cuando votó el domingo por la mañana. Si bien antes de las elecciones se habló, incluso desde el entorno del gobernador, de la presencia de figuras nacionales en el búnker, en la recta final antes de las elecciones le confirmaron a El Cronista que los referentes de Argentina Federal no formarían parte de la comitiva en los festejos cordobeses.

La elección cordobesa también es un mensaje preocupante para Cambiemos. Si se suman los votos obtenidos por Mestre y Negri, en conjunto no lograron alcanzar el 33,75% que había conseguido Oscar Aguad en 2015. La interna en Córdoba le quitó a Cambiemos uno de sus distritos estrella y la virulencia del enfrentamiento dejó heridas profundas en ambos lados. "La sangre llegó al río", resumió hace poco menos de una semana una fuente con conocimiento del radicalismo cordobés.

Por último, el resultado cordobés es una luz de alerta para la Casa Rosada, porque Córdoba fue uno de los distritos fundamentales para que Mauricio Macri llegue a la presidencia de la Nación.