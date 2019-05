En una semana, los plazos fijos para no clientes ya movieron $ 1000 millones

A una semana de su lanzamiento, el stock de plazos fijos constituidos por no clientes está cerca de los $ 1000 millones. Ya son 12 los bancos que buscan captar fondos por esta vía. En los primeros días, los usuarios de servicios financieros investigaron esta opción y, seducidos por las tasas, empezaron a migrar su ahorros a entidades de las que no son clientes.

El gran ganador es el Banco Nación, que captó la mayor cantidad de depósitos. Se constituyeron cerca de 6000 plazos fijos de no clientes en la entidad que conduce Javier González Fraga. El monto total depositado por esta vía en los primeros 6 días superó los $ 863 millones. La entidad pública más grande del país ofreció una tasa muy interesante desde el principio. Los primeros días pagaba 52% y en las últimas jornadas incrementó esa remuneración hasta 55%.

Por su parte, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice) había empezado con una tasa de 54% que era incluso más alta que la del Nación, y sobre el final de la semana pasada la subió hasta 56%. Fuentes de la institución explicaron: "Nuestra estructura comercial es diferente a la de la banca tradicional por lo que podemos tomar posiciones con menor costo de oportunidad y ofrecer mejores condiciones a estos nuevos inversores en plazos fijos".

En BICE se registraron solicitudes por más 2000 plazos fijos, de los cuales ya se constituyó alrededor del 25% por un monto superior a $ 80 millones. "El plazo fijo promedio fue de cerca de $ 170.000, siendo la mayor parte de 30 a 35 días de duración. La mayoría de los depósitos que aún no se constituyeron corresponden a Debines de los que BICE aún no recibió confirmación", agregaron.

Con respecto a la dispersión geográfica de los "no clientes", en la entidad comentaron que un 32% de las solicitudes a BICE se hicieron desde la provincia de Buenos Aires y un 24%, desde Capital Federal. Sin embargo, también hubo interesados en Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Entre Ríos, Salta y otras provincias.

Banco Ciudad fue otra de las entidades pioneras en ofrecer esta operatoria. Aunque se mueve a niveles más modestos, la entidad también aumentó su tasa a depositantes, que pasó de 46% a 48%. Además, ofrece la posibilidad de constituir un plazo fijo UVA más 5,5% a 90 días, que es el plazo mínimo para este instrumento según la normativa del Banco Central (BCRA). "Hay gente que está probando la herramienta con cifras chicas", contaron.

Mayor libertad, mayores tasas

A partir de este lanzamiento, el cliente ya no está cautivo de las tasas que le ofrece su banco sino que puede constituir un plazo fijo en cualquier entidad y, cuando el período de inversión termina, el dinero (y el interés) vuelven a la cuenta de donde salieron los fondos.

Esa libertad vino acompañada de tasas mucho más altas que el promedio. En el primer día de negociación, la remuneración promedio de los plazos fijos llegó a saltar 6 puntos, ya que está muy influida por las operaciones que se cierran cada día.

Una semana después, las tasas promedio del sistema muestran subas de entre 2 y 3 puntos porcentuales, según el monto y la duración del depósito. Para plazos fijos minoristas de hasta 59 días, la remuneración promedio del promedio del sistema cerró el viernes en 50,55%. Sin embargo, los bancos privados con mayor caudal de clientes todavía ofrecen rendimientos por debajo de ese nivel, tal como se observa en el comparador de tasas del BCRA. En cambio, Bice y Banco Nación están por encima del promedio.

Los números muestran que los plazos fijos para no clientes funcionaron relativamente bien. No obstante, hubo quejas en las redes sociales con respecto a operaciones que se caían por problemas con algún sistema y no llegaban a concretarse. Además de comunicarse con los bancos en cuestión, los afectados pueden contactarse con la web de usuarios financieros del BCRA.