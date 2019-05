Larreta rechaza conjeturas y afirma: “Macri es el candidato de Cambiemos”

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que el candidato presidencial de Cambiemos es Mauricio Macri y destacó que es necesario que todos los sectores políticos suscriban un acuerdo básico, en referencia a la convocatoria del oficialismo a la oposición.

"El candidato de Cambiemos es Macri, más allá de las especulaciones y las versiones de terceros", afirmó el funcionario porteño en diálogo con radio Mitre.

Por otro lado, sostuvo que "mucha gente respondió positivamente al acuerdo convocado por el Presidente", lo que consideró fundamental para lograr "el consenso en políticas públicas básicas para sacar al país adelante".

"En la Argentina tenemos que entender que tenemos que ponernos de acuerdo en cosas de base, y en políticas de estado que no cambien", aseguró.

Y evaluó que (el ex ministro de Economía, Roberto) Lavagna y (el precandidato presidencia de Alternativa Federal, Sergio) Massa sugirieron sumar otros puntos de consenso "que se pueden cambiar o discutir con los 10 puntos establecidos, porque la propuesta es abierta".

Consultado sobre si la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner podría suscribir al acuerdo, Rodríguez Larreta respondió: "No lo sé, desde el traspaso de mando no ha dado muchas señales en ese sentido, pero cuantos más dirigentes se sumen, mejor".

No obstante, interpretó que "cuando ella convoca a un pacto social responsable -tal como lo hizo el jueves último en la Feria del Libro- también está hablando, creo, de lo mismo, de ponerse de acuerdo en cuestiones básicas".

En referencia a la presentación del libro de la ex presidenta, "Sinceramente", el jefe de Gobierno porteño interpretó que fue "un acto político" y confió no le entusiasma leerlo porque "es de mala onda, mucha crítica y mucho resentimiento".

También dijo que si bien la senadora "tiene su grupo de apoyo, que la sigue, y que no es minoritario, la mayoría de los argentinos no quieren volver atrás".

"No se quiere hacer el camino de Venezuela, no queremos volver a eso", insistió. En el plano electoral de su distrito, dijo que está dispuesto a participar de una interna con Martín Lousteau, con quien, dijo, tiene una buena relación.