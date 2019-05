Congreso: detuvieron al último prófugo que participó del ataque a Olivares y Yadón

Detuvieron al último prófugo del feroz ataque en el Congreso, en que murió Miguel Yadón y quedó grave el diputado Héctor Olivares. Se trata de Juan José Navarro Cádiz -apodado "El Cebolla"- que podría tener un rol clave en la historia. La policía cree que pudo haber sido quien que disparó.

De esta forma ya son seis los detenidos por el violento ataque. Hoy, bien temprano a la mañana, Juan Jesús Fernández, el principal sospechoso de la venganza fue capturado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue la que confirmó todo en su cuenta de Twitter:

Todo el “clan mafioso de gitanos” detenidos, incluido el segundo que iba en el auto, uno de los dos asesinos de Yadon y el que hirió gravemente al Diputado Olivares. El último detenido en Uruguay. Gracias a Interpol Uruguay.¡El que las hace las paga!!! — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 10, 2019

La hija de Fernández también fue detenida este viernes. Los investigadores creen que Yadón tenía una relación sentimental con la mujer y que este pudo haber sido el móvil del crimen.

Detenido por la policía de Entre Ríos, Juan José Fernández, uno de los autores del ataque en Congreso, a quien teníamos ubicado desde ayer intentando escapar a Uruguay. Felicitaciones a la policía y a la ministra de esa provincia, @rosarioromeroOK, por el excelente desempeño. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 10, 2019

Los otros detenidos son: Luis Cano, familiar de El Gitano y a la del cuñado de Fernández, quienes podrían tener algún vínculo con el hecho.

Ayer mismo ya se había determinado que el atentado no tenía un móvil político y que se trataba de una venganza persona, no sobre Héctor Olivares cómo se suponía a priori si no sobre su asesor Miguel Yadón.

Ayer alrededor de las 6.55, el diputado nacional por La Rioja Héctor Olivares fue herido de un tiro en el tórax y su asesor, Miguel Yadón, fue asesinado, al ser atacados desde un auto a metros del Congreso.

Ambos fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía, donde Yadón habría llegado sin vida. En tanto, el diputado nacional fue rápidametne intervenido y su estado es delicado.

Cerca de las 7 de la mañana, ingresaron varios llamados al 911 en los que se alertaba sobre disparos de arma de fuego. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron al diputado y al funcionario que lo acompañaba heridos en el piso.