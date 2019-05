Grabois: "Cristina va a ser candidata y presidenta"

El dirigente social Juan Grabois pegó ayer el faltazo a la presentación del libro de Cristina Kirchner en La Rural. Sin embargo, esa ausencia no le impidió seguir con atención todos los pormenores del acto y hoy hizo su propio análisis en una entrevista radial.

En diálogo con FMI La Patriada, el titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) dijo que "el discurso de Cristina me pareció muy bueno" y explicó por qué está convencido de que CFK no tiene otra opción que ser candidata en las elecciones de octubre.

"Cristina va a ser candidata y presidenta, es imposible que una persona que tiene esa conexión con la sociedad pueda desoír el clamor que hay entre los humildes, ¿Por qué Cristina no va a ser la candidata si tiene los números? La teoría de que Macri le gana a Cristina en un balotaje quedó derrumbada, están dadas todas las condiciones dadas para que Cristina se presente", afirmó.

Asimismo, Grabois sostuvo que "hay un desorden generalizado en nuestra sociedad y eso es responsabilidad de todos los sectores políticos incluido el peronismo, Cristina planteo eso y es muy importante".



Para el dirigente cristinista, "los empresarios nacionales ya no están con Macri. El círculo rojo no está más con Macri, ayer CFK les planteó un acuerdo a ellos".



Grabois afirmó también que "el sistema actual de planes sociales es una porquería", en referencia al planteo de Cristina que ayer recordó que en su gobierno había menos planes que con el macrismo.



Sobre la militancia K que copó ayer La Rural y coreó por el regreso de la ex Presidenta, opinó: "No me siento interpelado con el 'Vamos a volver', nunca me fui parte de lo anterior. Hay cosas que quiero que vuelvan del gobierno de Cristina pero muchas otras que no, el recuerdo de lo que fue es mucho mejor de lo que se vive ahora".



Y cerró: "Con cuatro años más de neoliberalismo no va a quedar más nada en el país, va a haber que cerrar la cortina. Un triunfo de Cristina permitiría una inserción geopolítica más soberana en el continente y el mundo".