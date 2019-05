Lousteau: “El acuerdo político es la respuesta, pero llega tarde"

Un día después de la aparición en la Feria del libro de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, en donde presentó Sinceramente, y en medio de los intentos por parte del Gobierno de firmar una serie de puntos consensuados para garantizarle cierta previsibilidad a los mercados, el diputado y economista Martin Lousteau habló sobre su futuro político, tildó de tardío al acuerdo y aseguró que el libro hay que tomarlo como memorias con "un poco de ficción".

“Llega tarde y sobre el calendario electoral”, dijo, en una entrevista radial, el diputado y economista al referirse a los intentos por parte del Gobierno de firmar un acuerdo de 10 puntos con la oposición para tranquilizar a los mercados.

Además, estimó que “el Gobierno subestimó el problema que tiene Argentina" y subrayó que "no es de un gobierno”.

"El acuerdo político es la respuesta, pero llega tarde", dijo el diputado nacional. "Dado que hay una convocatoria, aunque esos 10 puntos no dicen mucho, me parece que hay que aprovecharla. Me parece que es una iniciativa para empezar a dialogar de cara a diciembre”, se explayó en este sentido.

Contrato social

“Es muy difícil un contrato social con una sociedad que tiene una grieta tan profunda”, dijo el economista, en una entrevista concedida a Radio Continental, luego de que ayer, en La Rural, la ex presidenta, dijera que "es necesario un contrato de ciudadanía responsable de todos los argentinos".

“Me inquieta cuando Cristina Kirchner habla de un 'contrato social', parece la imposición de condiciones sociales de un lugar a otro. Un contrato debería partir de una base, de ceder, de pedir disculpas por lo que se hizo mal”, dijo en alusión a la propuesta que hizo ayer CFK, durante la presentación de Sinceramente.

Más adelante, hizo alusión al fragmento del libro en el que la ex mandataria narra los intentos de implementar las retenciones móviles a la soja, en 2008.

“Ojalá sea un caso de mala memoria lo que escribió sobre la 125, el libro de Cristina Fernández hay que tomarlo como unas memorias con un paso del tiempo y un poco de ficción”, dijo sobre ese tema.

Por último, el economista admitió que todavía no definió su lugar en la próxima elección: “Tiene que haber una coalición que supere a Cristina Fernandez de Kirchner, más grande que Cambiemos, de la cual Cambiemos sea parte. Y, en caso de que esto se logre, aseguró que estará en el lugar que la coalición crea que es el mejor. "Sino no estaré”, remató.

De todas maneras, el economista hizo una salvedad: “No estaría con el kirchnerismo y tengo una diferencia conceptual con algunas partes del Gobierno. Descreen del rol del Estado”.