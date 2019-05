Por qué los bonos chilenos son los más buscados por los inversores argentinos

Una de las estrategias de inversión de los argentinos en 2019 es la de invertir en activos que no estén relacionados con riesgo local, mediante el posicionamiento de fondos que invierten un 75% en activos de Mercosur + Chile.

Gracias a su buena calificación crediticia, los bonos chilenos son los que atención se llevaron. Si bien la demanda de estos bonos por parte de los fondos locales contribuyó a ver una buena evolución de los papeles del país trasandino, factores globales beneficiaron tanto a la renta fija emergente y chilena.

Los bonos de países de la región se encuentran en un buen ciclo. En general, se ven procesos de compresión de spreads de bonos chilenos, brasileros y mexicanos del orden de 60 a 90 puntos básicos.

En esta linea, los bonos de Chile fueron los mas buscados por los administradores de cartera de fondos locales, empujando a la TIR de los bonos hacia abajo. El bono de Chile 2020 rinde 2,27 %, Chile 2021 rinde 2,37 % y Chile 2022 2,55 %.

Por su parte, Juan Salerno, Head Portfolio Manager de Compass Group explicó que, si bien la mayor demanda de bonos chilenos propiciada por inversores locales contribuyó en parte a su compresión de spreads, hay dos temas adicionales que jugaron a favor de la compresión tales como el escenario en el que se espera que la Fed no suba la tasa y la baja liquidez de los bonos.

“La política más cauta de la Fed respecto de subas de tasas generó un fuerte rally en toda la deuda emergente y en particular en la de mayor riesgo de crédito ( como referencia el índice de bonos latinoamericanos investment grade, lleva una suba en el año superior al 7%). Además, el universo de bonos chilenos es relativamente acotado y con liquidez moderada a baja, dado que es un mercado que en general se encuentra tomador por parte de inversores institucionales”, agregó Salerno.

Un operador de bonos de un banco local le atribuye a este flujo positivo a la deuda local por cuestiones de posicionamiento de argentinos.

“Es cierto que la compresión fue a nivel general en la región pero se observa mayormente en bonos chilenos, brasileros y peruanos. Los argentinos están buscando transitar el año electoral sin riesgo local. Por ello es que vimos un incremento significativo en fondos que invierten en el exterior. De hecho, este año casi que se cuadriplico el tamaño del segmento de fondos del exterior dentro la industria de fondos local, sumando hoy u$s 2,500 millones”, dijo.

Compresión de spreads regional

La dinámica de los bonos de la región podría verse beneficiada por la estrategia de los argentinos de escaparle al riesgo local. de todos modos, existen factores globales que colaboran con los mercados emergentes, dentro de los cuales, chile forma parte y se beneficia también.

Emilia Gavilan, Portfolio Manager de MegaINVER sostuvo que esta compresión fue generalizada en todas las curvas de bonos en dólares Latam. “Brasil comprimió entre -60bp y -80bp, Colombia entre -60bp y -90bp y Perú -60bp. Los fondos común de inversión Latam capturaron esta compresión de spreads y surgieron como una buena alternativa de inversión conservadora para los locales”.

Con un análisis similar, Javier Scelato, portfolio manager de Fondos Fima sostuvo que la deuda soberana emergente tuvo un comportamiento positivo en lo que va del año gracias a factores internacionales.

“Los bonos de emergentes tuvieron un buen primer trimestre del 2019 fundamentalmente a partir del cambio de expectativas con respecto a la evolución de la tasa de interés en EE.UU., aunque en un contexto que aún muestra alta volatilidad. No sólo capitalizaron este posicionamiento aquellos conocidos como "low beta" (Perú, Colombia, Chile), sino también Brasil y México”, explicó.

Debido a este escenario favorable, Scelato consideró que la compresión de bonos de Latam empujó a los bonos chilenos a una recuperación.

“Los bonos de Chile comprimieron en el último año su rendimiento en el orden de 65 bps en promedio. Pero observando los otros países citados tambien muestran compresión: Brasil (40 bps), México (35 bps), Colombia (55 bps) y Perú (80 bps)”, dijo.

Martin Salvo, Portfolio manager de Industrial Asset Management, también apela al factor global y entiende que la evolución de los bonos chilenos responde a una dinámica de la deuda emergente a nivel general y regional en particular.

“La compresión de spreads en los bonos chilenos responde a un fenómeno regional, más allá de que puede estar impactado por el apetito de fondos locales en esos papeles. Es así que tanto México como Colombia también han experimentado compresiones de entre 70bps y 100pbs en el tramo corto del soberano, si bien se encuentran por fuera de la regulación “Mercosur + Chile” local”, analizó.

Inversión en fondos internacionales

Si bien la renta fija de Latam en general y chilena en particular mostraron una buena performance en lo que va del año, la clave pasa por determinar si aun sigue representando una buena oportunidad de inversión de cara hacia los próximos meses que enfrentará Argentina en materia electoral. Una de las herramientras para poder escaparle al riesgo local es invertir en fondo de Latam.

Para explicar un poco la herramienta, Marceo Otermin, head portfolio manager de ICBC Investments Argentina agregó que, para este tipo de fondos, es importante destacar que la rgeulacion argentina exige al menos una inversión del 75% en activos de Argentina o Mercosur o Chile.

“Dada la regulación, la única via para salir de riesgo local es invertir en bonos de Chile o Brasil. En nuestro caso elegimos Chile, ya que el reglamento de gestión especifica que tiene que ser bonos en grado de inversión. Por su parte, el restante 25%, hemos decidido invertir en bonos de EE.UU. y México”, indicó.

Para Nicolas Max, director de asset management de Criteria, la reducida tasa de interés de los bonos chilenos y por ende, el moderado rendimiento de los fondos que invierten en Chile y EEUU no va a ser un determinante para que los argentinos decidan invertir en fondos de dicha clase.

“No creo que el driver de la realocación de fondos esté vinculado al rendimiento del fondo en sí mismo sino más bien al diseño de una estrategia orientada a la diversificación en activos de alta calificación crediticia fuera de Argentina como Chile y EEUU. Por ello, la baja tasa de bonos chilenos no va a terminar afectando el flujo hacia fondos internacionales ya que el inversor no está buscando maximizar retornos, sino que busca proteger su capital”, sostuvo Max.

Gavilan comentó que “aunque el rendimiento de estos bonos puede lucir algo bajo, la relación riesgo/retorno se sigue justificando para este tipo de inversores, donde lo que busca hoy en día es preservar su capital en dólares, aun así, resignando algo de rendimiento. Además, no vemos un escenario en el cual la deuda soberana de la región sea castigada”.