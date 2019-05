BAJO LA MIRADA CRITICA DEL MERCADO Y DE SUS CHOFERES

Uber debuta hoy en Wall Street tras acordar una salida a bolsa a u$s 45 por acción Uber fijó ayer el precio de sus acciones en u$s 45 lo que le otorgó un valor total de u$s 82.200 millones. Hoy se comprobará cuánta aceptación tiene entre inversores