Cristina cuestionó al Gobierno y pidió un nuevo contrato social

Al igual que cuando era jefa de Estado y entraba a algún salón de la Casa Rosada, Cristina Fernández de Kirchner fue recibida por un coro militante. Esta vez, ahora senadora de Unidad Ciudadana, la letra de la canción fue un repetido: "Cristina Presidenta". Con un evento de apenas 34 minutos de alocución, lejos de sus larguísimas cadenas nacionales, la ex mandataria presentó en la Feria del Libro su bestseller "Sinceramente", que anunciaron que ya vendió más de 300 mil ejemplares.

Y fue sólo eso de parte suya, salvo lo que pareció una respuesta (que aún no dio formalmente) a la carta de su sucesor Mauricio Macri, por la convocatoria a un acuerdo de 10 puntos. "Es necesario un contrato de ciudadanía responsable de todos los argentinos", pidió, en sintonía con otros sectores que reclaman algo parecido.

"No fue una respuesta a Macri, ella siempre lo pide", replicó el regresado, con gloria (la autora le adjudicó la idea del libro), Alberto Fernández. "Presentó su libro", esquivó la pregunta Martín Sabbatella. "En 2007, en el lanzamiento de su candidatura habló de lo mismo", recordó Carlos Tomada, uno de los pocos nombrados desde el escenario.

El nombre de Roberto Lavagna, como ministro de Eduardo Duhalde, también fue mencionado, cuando Cristina Kirchner sostuvo que durante su gobierno había menos planes sociales que ahora con el macrismo.

Desde el salón Jorge Luis Borges en la Rural, simbólico escenario K post-resolución 125, no hubo lanzamiento de candidatura, como algunos esperaban, ni un discurso de barricada electoral. Pero eso no significa que no tuviera puesto el traje de postulante a un tercer mandato para las próximas PASO. Con un tono moderado, pidiendo que no silbaran, lejos del recuerdo crispado del final de su presidencia, Cristina Kirchner no necesitó dar ninguna pista: fue el público, no sólo con sus cánticos, el que dejó la instantánea política de campaña. Foto (varias de ellas) enviadas desde su equipo de prensa junto a información de las repercusiones del evento, como que lideró las menciones en Twitter hasta el rating que hizo en la TV.

Como guiños al futuro, Cristina pidió "construir algo diferente", y recordó el Pacto Social que firmó Juan Domingo Perón en 1973 con la Industria y los sindicatos. Justo en sintonía al análisis de un intendente que la escuchó en vivo: "Ella vuelve más como el Perón del tercer mandato que el del 45". En lo que definen una era política de CEOs, no pasó desapercibido que destacara a uno de los autores de aquel acuerdo, el entonces ministro José Ber Gelbard, como "el último gran empresario nacional".

El pabellón de la Rural modelo 2019 parecía un salón de la Rosada en 2007. Prácticamente los mismos rostros. No hubo, eso sí, gobernadores, más cercanos a Alternativa Federal. Al igual que los periodistas, todos recibieron una invitación exclusiva para asistir. La presencia más llamativa fue la del empresario de medios Daniel Vila.

No fue la única referencia a Perón. "Son incorregibles, ya lo decía Borges", ironizó la senadora parafraseando la célebre crítica del escritor a los peronistas. Fue cuando desde la audiencia sonó otro hit K en épocas de Cambiemos: "Vamos a volver". Ella no lo desestimó.

No eran las 6 de la tarde, inicio de las acreditación según sus organizadores, y en la sala de la presentación ya había gente, coreando consignas, esperando a la ex presidenta. Afuera, sobre una avenida Sarmiento cortada, fue montado un escenario con una pantalla gigante. A pesar del diluvio, centenares de militantes colmaron la calle y recibieron el saludo de la ex presidenta al mejor estilo de sus patios militantes en la Rosada, aunque esta vez sin discursos.