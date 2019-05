Diálogo que sí, diálogo que no: el temor a la violencia política paralizó corazones

El cimbronazo que provocó ayer el ataque ocurrido en la Plaza del Congreso sacó a flote los peores recuerdos de la sociedad sobre la violencia política vivida en el país y seguramente la sumió por un rato, al menos, en la reflexión. Tamaña conmoción social, que seguramente ha sido potenciada por las imágenes vistas por TV, vino a ponerle una cuota de turbio dramatismo a un presente que se había calmado un poco desde lo económico-financiero y acomodado algo más desde lo político, aunque en realidad el placebo que debía llegar hasta junio había comenzado a diluirse un poco debido a ciertas hipocresías, incluida la renacida pretensión del "círculo rojo" y también de algunos radicales de correrlo a Mauricio Macri de la escena electoral. La pregunta de Donald Trump sobre las elecciones y el haberlo hecho trascender no fue para nada ingenuo, desde ya.

En la lista de simulaciones y de supuestos malos entendidos que se han visto en los últimos días en materia política, hubo para todos los gustos. Primero, los 10 enunciados dibujados para que el Presidente retome la iniciativa política, aunque sobre todo para darle certidumbre a los mercados. "Son 10 puntos para asegurar la gobernabilidad. Después, cada uno podrá hacer su plan de gobierno", clarificó la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Lo que se pudo observar hasta ahora fue el acompañamiento diligente de parte de la oposición, aunque mostrando con algo de ansiedad algunas puntas de sus propios programas, desde ya todos críticos hacia el oficialismo y dedicados en general a no perder el tren electoral. Así, Roberto Lavagna, remiso a responder en primera instancia, cuando le explicaron el sentido del decálogo gubernamental se despachó con algunos puntos mucho más operativos que los del Gobierno marcando algunas líneas de acción hacia el futuro, si es que decide finalmente candidatearse.

Otro tanto hizo Sergio Massa y hasta la izquierda más combativa puso sus 10 objetivos en la marquesina, mientras el ministro Rogelio Frigerio encaró las primeras reuniones con gobernadores del PJ a la espera de la importante elección de Córdoba del domingo, en la que se van a empezar a definir algunos liderazgos dentro del llamado Peronismo Federal, mientras la UCR que compite fragmentada- buscará su destino a fin de mes en la Convención Nacional, hasta ahora también de segura fractura, aunque el candidato a vicepresidente de Macri sea finalmente un radical. Lo cierto es que con tanta actividad casi todos se han aprovechado un poco del auditorio y en la feria de vanidades que ha surgido tras la iniciativa se han bastardeado bastante las palabras diálogo y consenso, torturados sus respectivos significados hasta el cansancio.

Sólo dos actores del actual vodevil que se desarrolla en la Argentina se han mantenido fieles a sus principios: la Iglesia y el kirchnerismo. La primera se expidió directamente desde Roma poniendo por delante una consigna bien conocida, de indubitable signo bergogliano: que todos los actores pongan el acento en lo social, con agenda abierta y escuchando y sintetizando las opiniones del conjunto. La idea de los obispos es atacar de raíz desde el diálogo tres cuestiones que paralizan: la pobreza, la inflación y el narcotráfico.

Según los prelados, el proceso debería llevar a reformular el Estado, para que no sea ni de cuño colectivista ni, aún haciendo los imprescindibles deberes fiscales que ellos alientan, su manejo resulte ajeno a las necesidades de quienes menos tienen. Desde lo político, se trata de un símil de aquella "cultura del encuentro" de 2001-02 que sirvió para equilibrar los tantos y para dejarle preparado el camino a los superávits gemelos del tándem Néstor Kirchner-Lavagna. Más profundamente, la sugerencia eclesial apunta a encarar una suerte de variante argentina, adaptada a estos tiempos, de la "Rerum Novarum", Encíclica que sigue y habitualmente alaba el papa Francisco.

En cuanto a la posición del kirchnerismo es también de lectura clara y no presenta mayores dudas, ya que no ha dejado de expresar cada vez con mayor vehemencia qué quiere hacer del futuro de la Argentina y esto va en línea con la radicalización del "vamos por todo" y su pasión bolivariana que ha alejado a Unidad Ciudadana de otras vertientes peronistas. El libreto electoral K ha surgido o bien directamente de la jefa del movimiento, Cristina Fernández, a partir del sincericidio expresado en "Sinceramente", su libro, o a través de muchos de sus adláteres, algunos reconocidos y autorizados y otros arribistas que parecen buscar, como todo el kirchnerismo en general, que se tuerza la taba política para zafar ellos mismos de sus propios procesos judiciales.

Como nadie los desmiente puertas para adentro, el sesgo de lo que se dice es siempre apuntar a mostrarse como minusválidos y poner en negro sobre blanco cómo será un eventual gobierno de la ex presidente. Probablemente, tantas manifestaciones de tono populista alegre sobremanera a los fanáticos porque lo que buscan siempre es poner al Presidente y a su gobierno en un rol ultramaquiavélico, aunque es posible también que los dislates propios terminen piantándole al kirchnerismo muchos votos de los indecisos.

Algunos de los casos de los últimos días han sido emblemáticos. El tuit de ayer de Luis DElía sobre el ataque que sufrió el diputado riojano Héctor Olivares, episodio de violencia que le quitó el aire al país durante varias horas y que terminó con la vida de su amigo y asesor Miguel Yadón decía nada menos que "Los servicios de inteligencia de Macri no tienen límites", pontificando en medio de las investigaciones, tal como si tuviera una bola de cristal. El intelectual Mempo Giardinelli, numen de Carta Abierta, arengó a la tropa diciendo que hay que avanzar hacia "una nueva Constitución, de origen popular que surja de un referéndum donde el pueblo argentino se manifieste y elabore un nuevo pacto social", al tiempo que señaló que "el sistema de Justicia que nosotros sostenemos que no debe ser más un poder, sino un servicio (del Poder Ejecutivo)". En tiempos de la hecatombe humanitaria que vive Venezuela fue como agitar la soga en casa del ahorcado.

El tuit del ahora devenido kirchnerista Juan Grabois, dedicado sibilinamente a Mercado Libre, la empresa más exitosa de la Argentina, no le fue en zaga en cuanto a repercusión, aunque en este caso hay algunos condimentos que vale la pena resaltar. En una pantalla de Bloomberg con la cotización de la compañía, con un fondo donde Marcos Galperín y Macri están abrazados (un collage que es inusual en sus mensajes), el dirigente acusa a la empresa de "contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal" y señala que su "éxito es la destrucción de miles de puestos de trabajo. Macri los hizo multimillonarios a costa tuya", se despachó.

Más allá de la polémica por la aplicación de los beneficios de la Ley del Software (Mercado Libre fue aceptada como tal por la administración Kirchner en 2007 y revalidada por la de CFK, en 2014) todo indica que le caben perfectamente, ya que se trata de una plataforma. Pero, además, no hay negocio que tenga tanto control impositivo como el grueso de las ventas con tarjeta que se hacen a través de Mercado Libre, una empresa que se cansa de generar puestos de trabajo y ventas, especialmente en microempresas del interior y que genera competencia transparente. Algunas versiones aluden a que Mercado Pago (subsidiaria de ML) comenzará a acreditar Planes Sociales y que las broncas de Grabois pasan por la pérdida del control de los beneficiarios, pero lo cierto es que la elaboración del tuit muestra la notable aversión que el kirchnerismo en general siente por el capitalismo que va en línea con ciertos prejuicios papales al respecto.

La ofensiva de declaraciones de kirchnerismo explícito tiene la frutilla del postre en la presentación de Cristina en la Feria del Libro, con todos los condimentos para hacer un acto de cenáculo y sin periodismo (otra ratificación). Como ya se ha dicho, no hay un personaje diferente o "abuenado", ya que hay innumerables ejemplos en el libro que muestran las facetas tradicionales de la actual senadora en carácter y en su modo de pensar quien, además de las anécdotas y de todas sus lastimeras victimizaciones alude al actual Presidente como el dueño del "caos", un latiguillo bien de campaña. Es su naturaleza. En su afán de adulación, DElía enlazó el ataque de ayer en el Congreso con la presentación de "Sinceramente", justo "el día que vuelve @CFKArgentina al centro del universo político", dijo, como si alguna vez ella se hubiese retirado.

La Cristina que no entregó la banda y el bastón para no someterse a un "acto de rendición" probablemente no quiera saber nada con encuadrarse en el diálogo, o si lo hace, después de tomar nota de lo que dijo la Iglesia, seguramente tratará de imponer sus propias condiciones. De una forma o de otra, los opositores están yendo al pie del Gobierno, aunque no hay ninguna certeza de que la cosa termine en algo concreto, salvo quizás en aumentar el gasto para terminar de exprimir a la vaca, la que representan los siempre postergados contribuyentes. Pero la conclusión más triste de toda la madeja que está en plena ejecución es que en medio de tanta retórica no se haya expresado todavía, de parte de nadie, ni un pobre "cómo".