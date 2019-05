Buscado por Maduro, un diputado se refugió en la embajada argentina en Venezuela

El diputado venezolano Richard Blanco ingresó a la embajada argentina en Caracas en calidad de "huésped", luego de ser advertido que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a las órdenes de Nicolás Maduro, se disponía a allanar su casa y detenerlo.

El referente del bloque parlamentario Alianza Bravo Pueblo (ABP) fue recibido en la delegación oficial argentina, que encabeza interinamente el diplomático Eduardo Porretti como encargado de negocios, y anunció que estará allí "el tiempo que sea conveniente".

"Estoy en calidad de huésped en la embajada de la Argentina. Vine a dormir aquí porque mi vida corría peligro, y aquí estaré el tiempo que estime conveniente", declaró Blanco a una radio local.



Diputado @RichardBlancoOf confirmó que entró en calidad de huésped a la Embajada de la Argentina ���� ya que su vida corría peligro y ratificó que no pedirá asilo. #09May pic.twitter.com/T7PDgJRI4R — PeriodistaAlejo (@PeriodistaAlejo) 9 de mayo de 2019

El asilamiento de este parlamentario de la Asamblea Nacional ocurre cuando varios legisladores están siendo detenidos tras perder la inmunidad parlamentaria, por decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a pedido de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), siendo que ambos cuerpos están plenamente alineados con el chavismo.

En esta línea, las fuerzas bolivarias detuvieron ya al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, lo cual refuerza la presión sobre el titular del cuerpo, Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado.

"Yo no vine a pedir asilo. Lo que pedí al embajador es que me recibiera, porque fueron muy fuertes las amenazas contra mí, y tenía la información de que iban a allanar mi casa el día de hoy", dijo Blanco.

Horas atrás, el número dos del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, anunció públicamente que se preparaba la detención de varios legisladores, y amenazó abiertamente a Blanco.

"Cabello dijo que me iban a ir a buscar, y que me iban a lanzar piedras, porque a ellos no les importa vulnerar la integridad física de cualquiera", comentó el parlamentario asilado.