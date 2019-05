Pese a devaluación, cayeron exportaciones en el primer trimestre

Uno de los pilares del modelo económico es el endeudamiento. Pero otro son las exportaciones. El primero de esos ítems hoy está atado al FMI que por estos días está en la Argentina para una revisión que finalizará en un nuevo desembolso. El segundo, en donde se apostaba a la entrada de dólares genuinos de parte de los sectores competitivios hoy, devaluación mediante, sufre el cierre de los mercados externos y la caída de los precios internacionales que hace que, aunque crezcan en volúmen, cae medida en dólares

En marzo, las exportaciones tuvieron una caída interanual de 5% producto de la baja en los precios, a pesar de la suba en las ventas de productos como maíz, arroz, aceite de girasol, utilitarios y fueloil, entre otros.

La caída de precios y las menores compras de Brasil complicaron los númewros de las exportaciones industriales

Por su parte, en el primer trimestre del año los más afectados fueron los bienes industriales, con una baja de 10%, debido a la caída en los precios y las menores compras de Brasil. Aun así, durante este período se destacó la suba en las exportaciones de carnes, lácteos, hierro y acero, y gas de petróleo.

De acuerdo con la última entrega del Monitor de las Exportaciones, herramienta que elabora mensualmente la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en el primer trimestre de 2019 hubo exportaciones por u$s 14.000 millones, lo que significa una caída de 2% respecto a igual periodo del año anterior.

La merma en el número es consecuencia, según explica la agencia estatal, a una baja en los precios que no logró compensar el aumento de 1,5% en las cantidades exportadas.

Tomando solo marzo las exportaciones significaron envíos por u$s 5100 millones, con una baja interanual de 5%. Las ventas externas de combustible se mantuvieron en expansión, con un alza de 6% por los mayores envíos de fueloil y de aceites crudos de petróleo.

Desde la oficina estatal señalan que a pesar de la baja generalizada de precios de productos primarios, bienes industriales y agroindustriales, las exportaciones de cereales crecieron 9% (u$s 80 millones), las de aceite de girasol se multiplicaron por siete (u$s 70 millones) y los envíos de utilitarios crecieron 30% (u$s 90 millones).

Según los datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional los productos primarios también se destacaron el primer trimestre del año "y se consolidaron como el sector con mejor desempeño del período (+4%)", con crecimiento en las ventas de trigo (+10%), cebada (+30%) y arroz (120%).

Los productores del sector primario fueron los más dinámicos del comercio exterior, por la magnitud de la cosecha y condiciones internacionales

La contracara de esto estuvo dado por sectores industriales. La mayor caída se registró en las ventas de manufacturas industriales debido a los menores envíos de aluminio, automóviles y biodiesel -a pesar que los Estados Unidios abrió el mercado para la producción argentina-, mientras que la baja en las ventas de harina y pellets de aceite de soja produjeron una caída del 9% en las manufacturas agropecuarias.

A esto se le suma la situación de los precios internacionales. La soja tocó su piso de los últimos 11 años y todo los mercados internacionales están a la espera de los resultados de lo que puede llegar a ser el encuentro entre las autoridades de los Estados Unidos y de China, que puede llevar a una calma en en los precios.