Revelan que la inversión de Shell en Vaca Muerta sería de u$s 3000 M

La petrolera angloholandesa Shell reconfirmó hoy una multimillonaria inversión para el desarrollo de tres áreas en Vaca Muerta.

Se trata de Coirón Amargo Sur Oeste (CASO), Cruz de Lorena y Sierras Blancas, bloques que la empresa ya había anunciado en diciembre pasado que pasaría de la etapa piloto al desarrollo masivo.

En diciembre, la firma comunicó la intención de pasar a desarrollo masivo las tres áreas, pero nunca la magnitud de la apuesta

Lo nuevo es que, finalmente, se conoció la cifra de la inversión, algo que no estaba claro hasta el momento. Serán más de u$s 3000 millones en los próximos cinco años. Así lo transmitió el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez tras entrevistarse con el CEO mundial de la Royal Dutch Shell, el holandés Ben Van Beurden, quien está desde anoche, y por escasas horas, en Buenos Aires, donde se reunirá también con el presidente Mauricio Macriproyectos.

En el encuentro con Gutiérrez, Beurden le expresó un voto de confianza en Vaca Muerta.

Hasta 2021, planea triplicar la producción de crudo y duplicar la planta de trabajadores

Consultada la compañía, Shell indicó que su apuesta de u$s 2000 millones a u$s 3000 millones corresponde a la inversión en todas las cuencas no convencionales en el mundo, entre las que se incluyen las de Vaca Muerta.

El plan se extiende hasta 2025 e incluye la perforación de 304 pozos en 38 locaciones, la construcción de una planta de procesamiento de crudo, 100 kilómetros de caminos internos, 75 kilómetros de oleoductos y gasoductos (que serán construidos con Tenaris), líneas eléctricas, tres reservorios de agua y un acueducto secundario, entre otras acciones.

Shell duplicará su planta de trabajadores en estas áreas, de 1000 a 2000 puestos de empleo, y producirá unos 40.000 barriles por día (bpd) de petróleo crudo en 2021 y cerca de 70.000 bpd en 2024 ó 2025. Actualmente, extrae cerca de 12.000 bpd.