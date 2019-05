La soja en Chicago quedó otra vez abajo de los u$s 300

La confirmación oficial, por parte del gobierno norteamericano que encabeza Donald Trump, de que el viernes cumplirá con su amenaza de elevar aranceles a productos chinos, volvió a golpear la cotización de soja en Chicago, que cerró debajo de los u$s 300 la tonelada. Así, la oleaginosa finalizó la jornada en u$s 299,19, un retroceso de 1,29% respecto de su cotización del día anterior.

La debilidad en el mercado de soja se ratificó en la jornada pese a que el vicepremier chino viajó hoy a Washington para retomar las negociaciones y tratar de desactivar el incremento de aranceles anunciado por Trump”, analizó en su reporte la corredora de granos Zeni, que igualmente advirtió que, aún con la gestión en tránsito, un documento oficial de EE.UU. ratificó su decisión de aplicar el aumento del 10% al 25% a las alícuotas de importación de bienes de origen chino.

Aunque aún quedan dos días de negociaciones entre funcionarios de ambos países, Zeni informó que el agregado agrícola del USDA ya evalúa otra caída de las importaciones chinas de la nueva campaña (83 mill.tn). Una causa clave de esa caída es, además, la fiebre porcina que está minando la población de cerdos chinos, que se alimentan con soja.

La cuestión de las importaciones de soja también estuvo en las consideraciones que hizo a El Cronista José Frogone, analista de la corredora de granos Cortina Beruatto. “Hoy se conoció el dato de importaciones de soja por parte de China durante abril, que alcanzaron a 7.6 MT a 6.9 MT durante abril del año pasado. El tema es el acumulado para el periodo oct/abr. Por el momento, dicho volumen alcanzo a 42.4 MT en relación a 50.6 MT para igual periodo de la campaña anterior, un 16.2 % menos”. Es decir que, por donde se las mire, las compras de soja por parte del gigante asiático experimentan una tendencia declinante

La falta de acuerdo y el recrudecimiento de la disputa comercial entre China y EE.UU. no resultó ajena al mercado de maíz, que cerró en u$s 189,86 la tonelada, con una merma de 1,08%. “Los operadores toman lectura del óptimo estado que exhibe el cultivo de la safrinha en Brasil. Dadas las perspectivas más alentadoras en los rendimientos potenciales, la firma local AgRural anticipa un récord productivo con una cosecha de 99,20 mill.tn. El máximo anterior se observó durante la campaña 2016/17 con una producción de 97,80 mill.tn. De no mediar dificultades climáticas, a mediados de junio comenzará a generalizarse la trilla”, explicó Zeni.

Por su parte, Frogone, aportó otro dato en relación al maíz: “En Estados Unidos hay gente que está empezando a abrir el paraguas por el tema del atraso en la siembra, que puede disparar el uso del programa PP (preventing planting), un subsidio que se le da al productor que no pueda sembrar antes de la fecha tope que, en gran parte de las zonas de producción, empieza a partir del 21 de mayo”.