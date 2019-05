Ex representante argentino ante el FMI: "Al mercado le preocupa la deuda con el Fondo"

Para Héctor Torres, la volatilidad en el mercado de las últimas semanas no responde sólo al período electoral. "Hay una concentración muy alta de vencimientos con el FMI que genera gran incertidumbre", sostuvo en una entrevista con El Cronista.

Este representante de la Argentina ante el FMI entre 2004 y 2008, y designado luego por Alfonso Prat-Gay entre 2016 y 2017 (también fue delgado alterno por Brasil de 2013 a 2015), evalúa que de no renegociarse los vencimientos con el FMI, se va a tener que "aceptar una reestructuración de la deuda con una quita".

- ¿Qué va a ocurrir después de las elecciones con el acuerdo con el Fondo?

- Veo prácticamente inevitable una renegociación; hay una concentración muy alta de vencimientos con el Fondo que genera gran incertidumbre en el mercado. Es todo una cuestión de dosis: una pequeña de crédito del FMI tiene un efecto catalítico, convence a los privados de seguir prestando. Pero cuando es muy alta, muy concentrada, puede tener un efecto de crowding out, de asustar a inversores.

- ¿Y a la hora de pagar?

- En 2021 ya es neto devolución. En 2022-2023 es enorme la concentración, casi el 25% de las exportaciones dedicado a pagar. No es difícil adivinarlo: se va a tener que aceptar una reestructuración con una quita en el mercado. Cuanto más concentrado está con el acreedor privilegiado, es más probable que eso pase y que la quita sea importante. Con lo cual cuando un acreedor no privilegiado mira eso se da cuenta de que hay un riesgo muy alto, más allá de quien gane la elección. No niego que el mercado tenga mucha preocupación de que de estas elecciones pueda surgir un cambio político importante, pero no es la única realidad. Pasa que el tema de Cristina (Kirchner) es más visible. Pero cuando se habla con inversores te das cuenta que no pasa por ahí solamente.

- Roberto Lavagna está diciendo que el Gobierno debería renegociar ahora. ¿Es posible?

- Si (Mauricio) Macri tuvo el apoyo político para conseguir el 90% del desembolso en su primer año de gobierno y además accedió a usar recursos para intervenir en el mercado cambiario, entiendo que Roberto Lavagna piensa que podría usar ese mismo apoyo en beneficio del país. Si es posible, no lo sé. No hay posibilidad de reestructurar la deuda con el FMI, prolongar los plazos, cambiar las condiciones. Lo que se puede hacer son dos cosas. Por un lado, transformar este programa en uno de facilidades extendidas (EFF, Extended Fund Facility). En esa línea los vencimientos del stand-by se tienen que cumplir pero en el medio vienen los desembolsos del nuevo crédito.

Torres estuvo en el FMI en dos oportunidades. La última fue hasta 2017

Este programa es para países que tienen problemas estructurales serios. No tengo dudas de que los tenemos. El mayor es que cada vez que crecemos hay déficit de cuenta corriente que se transforma en uno de balanza de pagos. Al final hay un ajuste fiscal, que si no se llega, se termina pidiendo créditos, que si luego no lo podemos pagar terminamos en una reestructuración. Pero el EFF está cargado de condicionalidad estructural que requiere de un acuerdo del ejecutivo con el legislativo. Con lo cual, se necesita un fuerte liderazgo político, un consenso nacional sobre lo que hay que hacer. No veo que exista hoy y dudo que vaya a haber.

- ¿Cuál es la otra?

- La otra, que es difícil pero accesible, es la que usó el propio Lavagna: los vencimientos con el FMI están establecidos en expectativa. Si se pide al Directorio, y tiene apoyos políticos, puede extenderlos por un año. Se transforma un vencimiento en obligación.

- ¿Qué pasa si no se paga al FMI?

- Se entra en default con un acreedor privilegiado. El mundo que se te cae arriba porque pierden todos los países.

- ¿Indefectiblemente vamos a una reestructuración de deuda con el mercado entonces?

- Indefectiblemente no hay nada. Está la posibilidad de un buen acuerdo con Fondo impida eso. El organismo llama a ciertas reestructuraciones de otra forma: reperfilamiento, que es una reestructuración edulcorada. En el análisis de sostenibilidad de deuda que hace el FMI surge para en la Argentina es sustentable pero sin alta probabilidad. Entonces, hay dos alternativas: conseguir financiamiento externo al Fondo que permita apuntalar la sustentabilidad o la otra es que diga "reperfile la deuda".

- ¿El FMI lo puede decir?

- Absolutamente, se lo dijo a Ucrania con claridad. Y condicionó el desembolso al reperfilamiento. Si tenés que reperfilar, normalmente es con pérdida relativamente poca. Básicamente se entienden los vencimientos. Exige una negociación. Pero no es una reestructuración agresiva.

- ¿Cómo evalúa la decisión del FMI de avalar la intervención en mercado de cambios?

- Es una decisión importante, poco común, de cierto riesgo para el organismo. El Fondo no permite usar recursos del FMI para financiar salida de importantes capitales; no quiere decir que no se pueda usar para el mercado de cambios, pero tiene sus límites, según está establecido en el artículo VI.

- ¿Puede el FMI tener algún temor por su exposición a la Argentina?

- La Argentina es la mayor exposición que tiene el organismo. Y tiene una política muy alta también: tiene el programa desembolsado que es el más grande de las historia.