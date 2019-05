La Rosada muestra fotos con gobernadores, pero dudan de la convocatoria final

El Gobierno quiere mostrar avances en el acuerdo de los 10 puntos, para dar previsibilidad al mercado, pero va a haber sillas difíciles de llenar. Si bien el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió el miércoles a los gobernadores de Chaco, Domingo Peppo, y Entre Ríos, Gustavo Bordet, hay otros mandatarios de la oposición que difícilmente pasen por la Casa Rosada antes de las elecciones provinciales o por mera distancia con el presidente Mauricio Macri.

Por ejemplo, en Tucumán, Juan Manzur se juega la reelección el 9 de junio y está totalmente abocado a la campaña local. Lo mismo ocurre con la mayoría de los mandatarios que buscan la reelección y tienen comicios en los próximos meses. Hasta ahora, la mandataria de Santa Cruz, Alicia Kirchner, quien mantiene distancia con Cambiemos, no opinó al respecto, por ejemplo.

Atento a este escenario, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, trató de bajarle peso político a las fotos con los mandatarios para que no incidan en los comicios locales. "El objetivo es ver en qué cosas nos ponemos de acuerdo para no discutir en la campaña electoral, para que no forme parte de la discusión política y que dé certezas de que la Argentina es un país serio y que ya hay cosas que no discute", sostuvo tras reunirse con Peppo y Bordet. El mandatario entrerriano pidió que se incluyan entre los puntos del acuerdo la "defensa de las economías regionales" y la cuestión previsional.

Cerca del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien sería precandidato presidencial, aseguran que iría a Casa Rosada, "aunque no fue convocado aún". Y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ya se reunió con Peppo y Bordet, con una foto que buscaba legitimar el acuerdo.

En Casa Rosada reconocen que será difícil convocar a todos los mandatarios por el calendario electoral. Pero también porque no pueden dar definiciones concretas sobre cómo seguirá la negociación por los 10 puntos que propuso Macri, entre ellos, comprometerse con el pago a los acreedores del país.

"No tenemos plazo", responden en el Gobierno. Tampoco saben aún si Macri va a participar de las reuniones bilaterales con los referentes de la oposición que vayan a la Rosada a hablar con Frigerio. Ese fue el caso del ex gobernador, Daniel Scioli, quien había acordado reunirse con el funcionario por otros motivos, pero terminó entregándole un documento con su postura sobre los 10 puntos. También el titular del Frente Renovador, Sergio Massa, envió su postura al respecto.

Todos estos gestos son bien recibidos en Balcarce 50 porque mantienen en agenda la iniciativa del acuerdo que propuso Macri. Por ahora, no está prevista una respuesta. Por ejemplo, ante el pedido del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, para que Cambiemos ya negocie con el FMI los plazos para pagar la deuda, en Hacienda consideraron que eso no está estipulado.

Lo cierto es que en el Gobierno ven improbable una foto con todos los actores a los que Macri envió la carta. En especial, con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "No la veo firmando estos puntos", responden en Gobierno. Será un día clave para la ex mandataria porque retomará el centro de la escena cuando presente su libro en la Feria de Palermo.

Por el momento, en Casa Rosada esperan que sigan llegando mandatarios para mantener la conversación en el ambiente político. Irá el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a Casa Rosada y llegarían otros mandatarios junto a él. "Van pasando de a uno y cada uno hace su juego", comentan.