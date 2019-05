Por qué hay que seguir con atención la caída de reservas, según Montenegro

Qué pasa con las reservas del Banco Central. Con esa pregunta el periodista Maxi Montenegro empezó su exposición en el programa Animales Sueltos, que conduce Alejandro Fantino. A un año del regreso del FMI, el periodista contó cómo fue cambiando el escenarios sobre los desembolsos que el organismo internacional le da al país.

De esta manera, el periodista contó cómo fue al principio de su desembarco y cómo es ahora. "Pasaron desde prohibirle, al BCRA -en octubre del año pasado- vender dólares para evitar que el dólar suba, hasta el cambio que tuvo lugar el último mes", indicó.

"Ahora el Tesoro puede vender u$s 1200 millones por mes, eso es parte de las reservas, pero además, gracias a Donald Trump que habló con el Fondo Monetario Internacional y la preocupación que había por la baja de Mauricio Macri en las encuestas, ahora le permiten al Central vender dólares para evitar que suba si aumenta la presión", contó Montenegro.

Frente a este escenario, Montenegro volvió a hacer hincapié en qué está pasando con las reservas, poniendo especial foco en que desde hace unas semanas la entidad monetaria no publica a diario el nivel de arcas con los que cuenta. Hasta el 8 de abril, esa suma era de u$s 77.478 millones -sumando el desembolso de u$s 10.000 millones que aportó el Fondo la última vez-. Un mes depués, en cuánto están.