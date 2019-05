Acuerdo político: Parrilli no descartó un diálogo Cristina - Macri

Oscar Parrilli, hombre del riñón de Cristina Kirchner, dejó abierta la posibilidad de un eventual diálogo entre la ex mandataria y Mauricio Macri, en el marco de la convocatoria por los diez puntos de consenso que lanzó el gobierno nacional.

“Cristina siempre se ha sentado a hablar con todo el mundo. No descarto que se junte a hablar con Mauricio Macri. ¿Cuándo se ha negado a hablar?”, lanzó el neuquino en diálogo con El Destape radio.

Además, recordó que durante su presidencia no estaba negada al diálogo entre ambos, ya que sostuvo que “ella siempre ha hablado con todo el mundo. Cuando fue Gobierno lo recibió en más de una oportunidad (a Macri)”.

Parrilli también se refirió a la reacción de Cristina tras recibir la carta en la que Macri la convocaba al diálogo. “En la carta le piden a Cristina que opine, y la verdad es ella opinará cuando lo crea conveniente”, analizó, y agregó que no es claro cuáles son las intenciones del Gobierno, ya que “mandan una carta donde le piden que opine, pero después no dicen si la invitan o no”.

Igualmente, Parrilli opinó que se trata de “una puesta en escena más de las que nos tienen acostumbrados, para distraernos de la crisis y de las políticas que ellos mismos están implementando, que se contradicen permanentemente”.

Por otro lado, el ex funcionario no ahorró críticas a la actual administración, y consideró que “lo que han hecho con la Justicia ya no tiene nombre. Nunca hemos visto una degradación y manipulación como en este Gobierno”.

A un siglo del nacimiento de Eva Perón, también se refirió a esta cuestión y aprovechó para lanzar otro dardo a Cambiemos, ya que aseguró que “lo que han hecho en los últimos tres años con la figura de Evita ha sido un desprecio total. Los personifica tal cual son”.