Cuánto poder de fuego tiene el Banco Central para controlar el dólar

Con el fin de atenuar la volatilidad del dólar, desde la semana pasada el Banco Central (BCRA) fue autorizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de intervenir sin restricciones en el mercado cambiario, incluso cuando el valor de la divisa se encuentre dentro de la zona de no intervención. Pero, ¿cuánto poder de fuego tiene la entidad monetaria?

La consultora Econviews analizó el tamaño del arsenal de reservas del que dispone la autoridad monetaria para intervenir para frenar el dólar en un clima de volatilidad que suma incertidumbre al escenario económico.

"El reciente cambio de régimen nos parece positivo. Si se logra acotar la volatilidad cambiaria, en línea con lo que viene sucediendo desde el anuncio, el tipo de cambio volverá a convertirse en un ancla nominal muy fuerte", indicó, además de destacar que la decisión se tomó en momento "muy oportuno", ante el endurecimiento de la postura de Estados Unidos en las negociaciones con China.

Así, estimó como punto de inicio el volumen de dólares que tiene el Central a disposición a partir del nivel de reservas brutas, del cual deduce los encajes de depósitos de dólares del sector privado y las divisas del swap con China, con lo que las reservas netas alcanzan los u$s 35.300 millones.

Fuente: Econviews.

Luego, trazó una trayectoria hipotética hasta las elecciones presidenciales. Por el lado de los ingresos, el informe ponderó los nuevos desembolsos del FMI de junio y septiembre, de u$s 10.800 millones cada uno. En tanto, calculó que las subastas de dólares del Tesoro pendientes y la cancelación de capital e intereses en dólares -tal como figuran en el programa financiero 2019- insumirán un gasto de u$s 12.000 millones, por lo que proyectó que el monto de reservas utilizables ronda los u$s 23.300 millones, que se trata de un escenario "conservador".

Es que el informe vislumbra que, si las reservas netas no calmaran el apetito por el dólar, el Gobierno podría lograr que el FMI flexibilice la venta de dólares del Tesoro para que se efectúen a discreción y que los fondos del swap con el Banco Central chino podrían ser utilizados transitoriamente para contener un eventual salto del tipo de cambio.

La consultora concluyó que el tamaño del arsenal del que dispone el Banco Central es "importante", aunque prevé que el mercado "ponga a prueba" la solidez de la nueva línea de acción de la autoridad monetaria. Y opinó: "Las reservas no deberían ser utilizadas para defender un valor determinado del tipo de cambio nominal, sino limitarse a moderar la volatilidad cambiaria."