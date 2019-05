China pasó por alto las amenazas de Trump y continuará negociando

Trump se puso duro en la negociación, pero Xi no le respondió

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a criticar a China, al decir que Estados Unidos pierde miles de millones de dólares con Pekín, y prometió que protegerá el comercio de su país.

"Estados Unidos ha estado perdiendo, por muchos años, u$s 600.000 a 800.000 millones por año en comercio. Con China perdemos u$s 500.000 millones. Perdón pero no vamos a seguir haciendo eso!", tuiteó Trump.

El domingo, el mandatario dio vuelta las expectativas de un acuerdo entre EE.UU. y China en el marco de las negociaciones que llevan 10 meses para resolver el enfrentamiento comercial de ambas potencias.

Lo hizo con dos tuits, en los que amenazó con aumentar aranceles a productos chinos valorados en u$s 200.000 millones a partir del próximo viernes, de 10 a 25%. Y aseguró que apuntaría con gravámenes a otros cientos de miles de millones de productos chinos.

Aunque las bolsas chinas cayeron hasta 7,56% y la de Shanghai sufrió su peor desplome en tres años, con una baja del 5,6%, el gobierno de Xi Jinping no dio una respuesta contundente a las amenazas de Trump sino que se limitó a confirmar que una delegación viajará próximamente a Estados Unidos para continuar con las negociaciones, aunque no especificó cuándo.

De hecho, ayer funcionarios en la Casa Blanca temían que no se realizara una nueva ronda de negociaciones previstas para esta semana en Washington, concretamente a partir del miércoles.

A diferencia de otras veces, el Ministerio de Comercio no anunció nuevos aranceles.

Preguntado por los periodistas en la rueda de prensa diaria, el portavoz de Exteriores, Geng Shuang, afirmó que la delegación china "está preparando el viaje", aunque no precisó si este se llevará a cabo el próximo miércoles, como estaba previsto.

Tampoco afirmó que China vaya a contraatacar, como ha sucedido en ocasiones previas, cuando a cada imposición de aranceles estadounidenses le siguieron medidas similares por parte de Pekín bajo la premisa gubernamental de "responder con la misma fuerza y contundencia".

"Esta situación de subida de aranceles por parte de Estados Unidos ha sucedido muchas veces antes", pero la posición de China "siempre ha sido clara", aunque "la de Estados Unidos no lo ha sido tanto", apuntó Geng.