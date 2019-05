Por carta, Macri "invita" a CFK y la oposición a que despejen las sombras de un default

A través de una carta, el presidente Mauricio Macri trata de meter presión al arco opositor, incluida la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, para que se "expresen" respecto a los 10 puntos que promueve la Casa Rosada: entre ellos, cumplir las obligaciones con los acreedores (como el FMI), mantener el equilibrio fiscal y la independencia del Banco Central, y avanzar en una reforma laboral. El Gobierno quiere dejar en claro que la "convocatoria" no es una "imposición" y que está abierto a escuchar las opiniones también de la CGT, la Iglesia, los gobernadores y los empresarios.

Desde Casa Rosada aseguran de que la carta no busca que el arco opositor firme ningún compromiso con estas políticas. De hecho, el mensaje concluye que el Gobierno está abierto "a escuchar agregados o aportes que usted considere que refuercen el mensaje de previsibilidad que podemos dar, ya que esto implica el inicio de una conversación abierta". En efecto, el macrismo ya está pensando en el cronograma de reuniones bilaterales con cada uno de los que recibió la carta. Macri envió la misiva a todos los gobernadores del país, la ex presidenta, el senador Miguel Angel Pichetto, el diputado Daniel Scioli, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, y los referentes de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña.

La carta no es del todo explícita. "Los argentinos y el mundo quieren tener más claridad y certeza de que hemos podido dejar de discutir algunas cosas que ya no se discuten más en la mayor parte de los países", escribió Macri, sin detallar a qué se refería precisamente. Los puntos como el "cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores" o "asegurar un sistema de estadísticas transparente", suelen ser políticas que Cambiemos usa para hacer campaña contra el kirchnerismo. Justamente, la última semana el jefe de Gabinete, Marcos Peña, declaró que "la mayor cantidad de dirigentes políticos puedan expresar sus acuerdos en cosas que deberían ser obvias, pero que para el mundo no lo son, porque venimos de 12 años de un Gobierno que no respetó ninguna de estas ideas".

De hecho, según fuentes oficiales, el macrismo está expectante sobre cómo reaccionará la ex Presidenta, con quien Macri busca polarizar en pleno año electoral. "Vamos a ver qué opina", indicaron desde la Casa Rosada.

Según el oficialismo, por la falta de certeza respecto a un posible default del próximo gobierno, es que dos semanas atrás el peso se depreció abruptamente. "Por eso le quiero pedir que pueda expresarse sobre estos diez puntos que consideramos imprescindibles para despejar algunas de esas dudas que existen sobre nuestro país", redactó la Casa Rosada. De hecho, indican que buscan "madurez democrática" para "darle tranquilidad a los argentinos", mientras las fuentes oficiales advierten que también apuntan al mercado.

Tampoco está claro cómo continuarán las negociaciones. Sólo reforzó la idea de que la pelota ahora estaría en el campo de la oposición. "Estos puntos no son un plan de gobierno, ni una propuesta electoral, ni un contrato de adhesión. Son una invitación para que podamos despejar algunos temas esenciales de nuestras discusiones", firmó Macri.

Las dudas, a las que se refiere el oficialismo, crecieron en las últimas semanas. De fondo, plantearían la falta de certeza si el próximo gobierno podrá afrontar la deuda de 56 mil millones de dólares ante el FMI. Justamente, el Fondo advirtió en su tercera revisión del Stand By Arrangement es que por las "elecciones" pesa la incertidumbre política en Argentina. Desde que comenzó el programa con el FMI, un año atrás, la institución financiera viene pidiendo que el Gobierno busque un amplio apoyo político.

A tres meses de las PASO, Macri estaría buscando ese respaldo. También convocó a sectores de la dirigencia como autoridades del Foro Convergencia, el Grupo de los 6, la Mesa de Enlace, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Además, fue enviada a autoridades de las iglesias Católica y Evangélica, del Centro Islámico y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).