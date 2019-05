ANSeS renovará los u$s 252 millones que cobrará del Bonar 2024

El pago de renta y capital por u$s 21,04 por lámina del Bonar 2024 genera un shock de dólares para los inversores privados de u$s 1624 millones (u$s 1286 millones de capital más u$s 338 millones) que se pagan mañana. El Fondo de Garantías Sustentables (FGS) de la Anses cobrará u$s 200 millones de capital y u$s 52 millones de intereses, que renovará los vencimientos: “Si recompraran deuda en el mercado, ¿cómo refinanciamos el pago que les hacemos?”, se pregunta una alta fuente del Gabinete. ¿Hacia dónde irá esa plata?

"Creo que se va a distribuir. Una parte va al canuto y una parte vuelve al mercado mientras el mercado siga en tono de reconstrucción. También puede que una parte se vuelque a Letes”, reveló el funcionario.

En el Gobierno creen que sólo los inversores más sofisticada van a reinvertir el cupón en Letes, porque los minoristas no suelen tener en cuenta que pueden colocar antes de ver la plata en su cuenta comitente.

La pregunta es que harán las empresas, ya que fondos locales y del exterior tienen menos del 3% de la emisión, según informa Mauro Mazza, de Bull Market Brokers. Los que más tienen son Blackrock y UBS, mientras en Argentina es Schroder, con dos fondos: argentina y Renta Global 2, pero una empresa puede tener más que estos fondos.

La tenencia del bono se encuentra mayormente en manos de tenedores locales, creándose una oportunidad de compra de activos locales, principalmente de deuda que tiene incorporado escenarios políticos adversos. La pregunta es qué opciones puede tener el inversor, y se plantea ahí una diversidad de instrumentos tanto locales como internacionales.

“El FGS cobraría solo de capital unos u$s 200 millones según informó Hacienda en marzo en su programa financiero. El problema es que ellos dicen que eso tendrá todo rollover: o sea, licitarán letras del Tesoro o algún instrumento nuevo, salvo que en las últimas conversaciones con el FMI se haya flexibilizado eso y lo usen para recomprar deuda. No tenemos muy en claro si el FGS puede o no hacer eso, tampoco lo informan por cuestiones éticas y legales. Hoy el FGS se maneja muy profesionalmente, no te filtran nada. Antes en la época kirchnerista te filtraban cuándo operarían en bonos, y así los amigos compraban o vendían antes”, advirtió Mazza.

La pregunta es qué harán los fondos con todo el cash que cobren, sobre todo los locales que no les queda otra que reinvertir, comprar otros bonos, ir a las licitaciones de Hacienda o YPF LUZ o a la ONs de Irsa.

“Creemos que los fondos hablaron con las empresas y prefirieron prestarle a IRSA e YPF en vez de reinvertir en bonos soberanos. Hoy las empresas trabajan con un riesgo país de 650 puntos, mientras el soberano está arriba de 900 puntos. Creen más en la capacidad de pago de las empresas que del Estado, lo que habla bien del sistema, hoy el sector privado que factura más de u$s 200 millones anuales está en condiciones financieras muy buenas”, comentó el ejecutivo de BMB.

Allí están recomendando tomar posición en el AO20 hasta diciembre de 2019, pues creen que el capital que reinviertan ahí del AY24 puede tener ganancias considerables, pero el público está buscando otra cosa: muchos irán a la letra en dólares más corta, por cuanto apuestan a todo muy corto plazo.

Para el inversor que posee desde hace tiempo el bono, esperan que reinvierta en el instrumento independiente del escenario político, porque el bono tiene la particularidad que fue emitido bajo el mandato del kirchnerismo, y la sensibilidad que tienen ellos a su propia deuda emitida, genera suspicacias que hace sospechar que de ganar (escenario extremo) no creen que sea la deuda precisamente a reestructurar, más cuando el sector público tiene en torno a u$s 500 millones al año de renta y capital a cobrar.