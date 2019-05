Cobos pidió convocar a "los referentes económicos" de la oposición

En medio de los intentos por parte del Gobierno de llegar a una serie de acuerdos con la oposición, para mostrar previsibilidad y darle tranquilidad a los mercados, a partir de la firma de un acuerdo de 10 puntos, el senador radical Julio Cobos pidió esta mañana convocar a "los principales referentes económicos" de la oposición para definir políticas que apunten a salir de la crisis.

También, reconoció que las expresiones del presidente Mauricio Macri contra el kirchnerismo "no ayudan" a lograr consensos, además de considerar que "en lo que fueron los trazos gruesos de las políticas del Gobierno en cuanto a pobreza cero y unir a los argentinos está muy distante de cumplir con sus objetivos".

"En esta situación convocaría a los principales referentes económicos de todos los espacios, a los que tengan buena fe y voluntad a ver cómo salimos de esto", afirmó el senador radical, en una entrevista concedida en la radio La 990.

Además, el ex vicepresidente opinó que "no ayuda" cuando hay expresiones del presidente Macri contra el kirchnerismo y señaló que si no se convoca a todos los sectores "no son políticas de Estado", según consignó Télam.

"Es bueno escuchar la visión de todos", señaló Cobos, para luego señalar que en el plano económico, "estamos verdaderamente complicados". E hizo hincapié en el dólar, "que el único antídoto que tiene es la tasa de interés o las reservas del Banco Central y esto está impidiendo el desarrollo y crecimiento del país".

Además, Cobos lamentó que la convocatoria al diálogo por parte del Gobierno no se haya realizado al inicio de la gestión del presidente Macri.

"Se debe incluir a todos los sectores políticos y sociales que es lo que creo está intentando realizar el ingeniero Macri", indicó Cobos, quien advirtió que "la respuesta no ha sido muy favorable".

Además, el mendocino señaló que "lo cierto es que las formas por ahí no han gustado pero creo que son necesarias" las convocatorias porque "ahora, antes, después, algún día habrá que sentar a los dirigentes más representativos de cada partido político y encontrar algo en común, diagnósticos y sugerencias".

"Si no se comparten las posiciones, en vez de 10 políticas, definamos tres donde haya consenso", puntualizó Cobos.

Por último, el senador reconoció que "no esperábamos esto" por pare del Gobierno y que se hubiera necesitado "más participación" del radicalismo en la gestión de Macri.