Cristina Kirchner se fue al sur y no espera un llamado de Macri

La única cita por ahora, en la agenda de Cristina Fernández de Kirchner para esta semana es el jueves: en un salón de La Rural, todo un símbolo, presentará su "Sinceramente" en el marco de la Feria del Libro. No hay en su calendario ningún hipotético encuentro con su sucesor, el presidente Mauricio Macri, a quien no ve desde que la visitó en la Quinta de Olivos para negociar el fallido traspaso del bastón presidencial en 2015.

Sin esperar ningún llamado, viajó a Santa Cruz. En su entorno no terminan de creer que el gobierno de Cambiemos los incluya en su roadshow por la oposición para vender sus 10 puntos de consenso. "No descarto para nada que pueda tener un encuentro con Cristina Kirchner. El Presidente ha dado el puntapié inicial, pero no es una responsabilidad del oficialismo nada más", abrió el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la posibilidad del reencuentro más inesperado de la campaña electoral 2019.

A pesar de los dichos del funcionario, cerca de la senadora de Unidad Ciudadana descartan cualquier tipo de cara a cara posible. "Es raro el diálogo de Macri: nos trata de mentirosos con mentiras pero 24 horas antes dice que está dispuesto al diálogo. Doblemente mentiroso", fue el reproche ayer desde el Instituto Patria.

Sucede que después del guiño de Frigerio, el kirchnerismo leyó la carta 2.0 del Jefe de Estado en Facebook. "Es fácil pintar la fachada de un edificio para inaugurarlo usando la Cadena Nacional y dejarlo todo podrido por adentro, es fácil, lo vimos durante años y vivimos hasta ahora sus consecuencias", se quejó Macri.

Más allá de chicanas, el dialogo de la Casa Rosada llegó como parte de la estrategia de polarización. Primero dividió al PJ federal, para luego esperar que el kirchnerismo no se sintiera invitado. Ahora: si llega a haber efectivamente una comunicación, el interrogante es si Cristina Kirchner aceptaría sentarse con Macri.

La grieta es un mecanismo para llenar de odio la discusión política y nosotros creemos que es la política el mejor instrumento para cambiar la realidad #Desengrietar ✌�� — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 4, 2019

Si es para hablar de la decena de puntos propuestos por el Gobierno, la respuesta sería no. "Son una serie de ideas que ellos ya vienen aplicando y fracasaron. Le hablan al espejo y sus propuestas duran 48 horas como precios esenciales", argumentan desde el Instituto Patria. Desde allí, el objetivo macrista es uno sólo: "Intentan socializar su fracaso".

Sin nombrarlo, en su libro, Cristina Kirchner carga duramente contra el diputado Diego Bossio, al personificarlo como la oposición que permitió la aprobación de leyes clave a Cambiemos. Ese es el mensaje para el resto de su tropa, la línea divisoria entre quienes pueden integrar el "Frente Patriótico" y quienes quedarían fuera.

"Es un mamarracho la metodología de esta manera de querer llegar a un acuerdo", les endilgó Agustín Rossi, titular del bloque del FPV-PJ de Diputados y precandidato presidencial K. En declaraciones a Fm Cultura, el santafesino acusó que "este acuerdo es la hoja de ruta del FMI, todo lo que viene haciendo el Gobierno más otras como las reforma previsional y laboral". Esos últimos dos puntos, incluidos en el borrador oficial, son los que más rechazo generan en el universo K.