Maduro les 'perdonó la vida' a los militares alzados

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le "perdonó la vida" al grupo de militares que se alzaron el pasado martes junto al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, aseguró el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

"Fue (eso), les perdonamos la vida, Nicolás Maduro levantó la bandera de la paz y les perdonó la vida", dijo Cabello.

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro

"Era muy fácil, un blanco más claro imposible para darle (...), por tierra, facilito, por aire, más fácil, por donde lo hubieras visto en una operación de ésas y no lo hicimos, no caímos en la provocación de ellos", añadió Cabello al señalar que un enfrentamiento armado con los insurrectos no hubiera durado ni 10 minutos.

Juan Guaidó

El martes, Guaidó encabezó un efímero alzamiento militar junto a decenas de militares y el líder de su partido, el dirigente Leopoldo López, quien fue liberado por militares de la prisión domiciliaria que cumplía.

Leopoldo López

Maduro calificó el alzamiento como un intento de golpe de Estado, aunque Guaidó ha dicho que en Venezuela solo habría ruptura del orden constitucional si llegaran a apresarle, ya que una cincuentena de países lo reconoce como presidente encargado.

En tanto, los cancilleres ruso y venezolano, Sergei Lavrov y Jorge Arreaza, respectivamente, se reunieron en Moscú donde evaluaron cómo "mejorar la cooperación técnica militar que es muy importante para Venezuela, (ya) que tenemos equipos militares rusos".

Arreaza agradeció al gobierno ruso por su "solidaridad" hacia Venezuela y en vistas al encuentro que Lavrov sostendrá este lunes en Finlandia con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, indicó que "éste es el momento del diálogo, (...) de poder retornar al respeto al derecho internacional".

El canciller ratificó que la única salida a la crisis política del país es el diálogo y el papel de la comunidad internacional debe ser "proteger ese diálogo entre los venezolanos, no obstaculizarlo, no amenazar con el uso de la fuerza".

En ese sentido, en Costa Rica se reunirá entre el lunes y el martes el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, conformado por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, así como de América Latina: Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia.

Este grupo creado por iniciativa de la Unión Europea es considerado el único mecanismo que hasta el momento tiene acceso a todas las partes relevantes en Venezuela y su fin es promover una salida pacífica a la crisis venezolana.