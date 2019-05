Urtubey también pidió incluir a Cristina Kirchner en el acuerdo que impulsa el Gobierno

Al pedido de Sergio Massa, de que la ex presidenta Cristina Kirchner sea incluida en el acuerdo que impulsa el Gobierno con el peronismo, se sumó este sábado el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien reclamó buscar consenso con todos los dirigentes políticos de ese espacio. "En la convocatoria no debe haber exclusiones", remarcó.

"Realmente es una pena que no quieran hablar ahora, porque es una oportunidad. Es verdad que tendría que haberlo hecho antes, pero ¿por qué perder el tiempo?. No da para tanta discusión semántica, me parece que hay que ponerse a discutir en serio", señaló al ser entrevistado en Radio Mitre.

Massa había pedido "parar la pelota y animarse a tomar medidas extraordinarias en un momento excepcional de la Argentina". En esas medidas extraordinarias hizo referencia a "convocar a todos los líderes de la oposición, incluida la ex presidenta".

Urtubey, además, criticó a los dirigentes que "se llenan la boca hablando de consensos" pero que "cuando llegan al poder no quieren hablar". Y reflexionó: "Me parece que así no se construye un país en serio".

El mandatario salteño consideró que sobre los diez puntos propuestos por el Gobierno para llevar tranquilidad a los mercados, "hay un acuerdo mayoritario en la Argentina" pero insistió en la necesidad de diálogo con los distintos sectores y "ser coherente con lo que uno plantea".

Además, lamentó que Mauricio Macri haya tardado tanto en convocar al peronismo, pero ponderó la voluntad de hacerlo: "Coincido que es tarde. Se lo dije al mismo Presidente. Pero que sea tarde no quiere decir que no tenga que hacerlo".

Urtubey dijo que, al igual que todos los argentinos, necesita que "el país funcione bien" y que "pueda generar certeza", en momentos de inflación, desempleo y pobreza en crecimiento.

Consultado sobre la propuesta de Alternativa Federal, que aún busca alinearse detrás de un candidato a presidente, Urtubey aseguró que "lo importante es escuchar a la gente". Y descartó la idea de que no surja de las PASO: "La única manera de organizarnos es a través de las primarias con la gente para ver cómo se conforma nuestro espacio".

Al referirse a las declaraciones de su par mendocino, Alfredo Cornejo; quien dijo que le encantaría "ampliar Cambiemos con Lavagna, Pichetto, Urtubey y Massa"; el gobernador de Salta descartó formar parte de esa alianza. "Es imposible. Nosotros representamos una mirada distinta de Argentina que la del Gobierno", explicó.

De todas maneras, se mostró dispuesto a integrar un espacio para discutir: "Hoy el objetivo de tratar de reducir la política argentina entre Macri y CFK es un peligro muy grande del que quiero salir".

"Es limitarnos a una lógica de que parece que los argentinos quieren estar con este Gobierno o el anterior", concluyó el aspirante a la presidencia que busca terminar con la "grieta" en las próximas elecciones.