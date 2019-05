Marco Peña: “El que quiera votar por el bolsillo debería votar por Macri”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se refirió esta mañana al acuerdo de diez puntos entre el Gobierno y el peronismo opositor no kirchnerista que busca dar previsibilidad a los mercados y recuperar la estabilidad financiera en el año electoral.

“Quiero dejar claro que esto surge de una conversación con dirigentes de la oposición. Es una idea de responsabilidad política“, afirmó, en diálogo con radio Mitre.

Por otra parte, sostuvo de cara a los comicios de octubre que "aquel que quiera votar por el bolsillo debería votar por Macri y Cambiemos para que siga este proceso”.

Luego, agregó: “No hay ninguna duda que si el kirchnerismo vuelve la situación económica del bolsillo de los argentinos va a ser peor que actualmente”.

Sobre el acuerdo de 10 puntos que el Gobierno quiere acordar con la oposición, Peña sostuvo que “si el equilibrio fiscal es algo que divide a los argentinos, entonces tenemos un problema. Son cosas que ayudarían a los argentinos, hoy. Que todos los dirigentes políticos expresen que hay temas que no se discuten más en la Argentina“.

El funcionario insistió en que se trata de “una conversación abierta, es una propuesta que no es del Gobierno solamente, surge de una inquietud de la oposición“.

Con respecto a una posible participación del kirchnerismo en el acuerdo, Peña manifestó: “Estamos abiertos para conversar con todos”. Sin embargo, subrayó que “en el kirchnerismo hay una concepción de la democracia más pobre, autoritaria y personalista“.

Por otro lado, el jefe de Gabinete opinó sobre el libro que Cristina Kirchner acaba de publicar: “Me parece que no es sorprendente, me parece sorprendente la idea de que las personas cambian y transforman su forma de ser. Es lo mismo que escuchábamos en las cadenas naciones por horas”.

Sobre la eventual candidatura de la ex mandataria en las próximas elecciones, Peña consideró que “es lo más probable“. No obstante, supuso que “la voluntad de una mayoría de argentinos es no volver para atrás“.

Y concluyó: “No hay ninguna posibilidad de que el kirchnerismo reedite las condiciones que tuvo durante sus 12 años básicamente en base a quemar todo nuestro stock y reservas en nuestro país para generar esa sensación en el bolsillo; eso es una mentira, no hay ninguna duda que si el kirchnerismo vuelve la situación econpomica del bolsillo de los argentinos va a ser peor que actualmente”.