Frigerio no excluyó al kirchnerismo del acuerdo: "Ojalá se sume"

El ministerio del Interior, Rogelio Frigerio, dijo ayer que "ojalá" el kirchnerismo se sume a una declaración de diez puntos básicos que envíen una "señal" a los mercados antes de las elecciones, que el Gobierno negocia con sectores del peronismo.

Luego de que ayer se conociera que el ministro del Interior lleva 15 días hablando con el senador Miguel Ángel Pichetto; el líder del Frente Renovador, sergio massa, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para acordar al menos 10 puntos, que incluyan "equilibrio fiscal" y “el cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores”, Frigerio expresó que: "Ojalá nadie se quede afuera. Cuanto más generalizado sea, mayor va a ser el impacto positivo para la gente".

Sobre el acuerdo que apunta a "garantizar un crecimiento estable en el tiempo", Frigerio aclaró que "esto recién empieza, es meritorio que en esta coyuntura electoral podamos dejar de lado los intereses particulares, los intereses que tienen que ver con la elección y ponernos a pensar en los intereses realmente del país, que necesita mostrarle al mundo, a los que vienen a invertir a la Argentina, que gane quien gane la mayor parte de la dirigencia política acuerda que hay cosas básicas donde no hay discusión".

El ministro de Interior sostuvo en diálogo con TN que el espacio que representan Sergio Massa, Roberto Lavagna, Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey "ha demostrado compromiso con cuestiones básicas y ganas de contribuir a la gobernabilidad para que la Argentina pueda superar este momento complejo por cuestiones económicas y políticas".

"Pichetto planteó en Estados Unidos que la Argentina va a honrar sus compromisos, también va a defender la seguridad jurídica y los derechos adquiridos. Han mostrado compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas y con muchas cuestiones que nosotros entendemos tienen que ser básicas. Lo mismo ha hecho Urtubey", señaló.

A esto le añadió: "Me consta también que Roberto Lavagna y Sergio Massa cuando son consultados por los fondos de inversión, también plantean cuestiones con mucha responsabilidad en términos del país".

Prioridades K

Horas antes, en el congreso nacional del Proyecto Sur en el que Pino Solanas selló la unidad con el kirchnerismo, el diputado Máximo Kirchner dejó entrever que, en caso de un triunfo de su madre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de octubre, no sería una prioridad la negociación para el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"No me interesa el humor de los mercados financieros ni del Fondo Monetario Internacional. Van a tener que esperar. En la Argentina, primero tenemos que poner por delante la enorme deuda interna que está generando este gobierno, tenemos que poner por delante la generación de trabajo para argentinas y argentinos, no se pueden seguir pagando las tarifas que se paguen", sostuvo el hijo de Cristina Kichner al hablar en el acto que tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Medicina.

Los 10 puntos

Según trascendió, los puntos que están en el acuerdo serían los siguientes:

1- Lograr y mantener el equilibrio fiscal.

2- Sostener un Banco Central independiente, que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos.

3- Mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones .

4- Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión.

5- Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna.

6- Reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal y enfocado en los impuestos más distorsivos.

7- Consolidación un sistema previsional sostenible y equitativo.

8- Consolidación de un sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político.

9- Asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente.

10- Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores.