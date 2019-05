Lavagna rechazó acuerdo del Gobierno: "Es una operación de marketing político"

La intención del Gobierno de regalar una fotografía de diálogo con la oposición para intentar estabilizar los mercados duró poco. Ayer por la tarde se conoció que Casa Rosada negocia con el peronismo no kirchnerista un acuerdo de 10 puntos para ofrecer previsibilidad y conseguir así un poco de tranquilidad camino a hasta octubre. Sin embargo, ya se conocieron las primeras repercusiones en la oposición que rechazaron la iniciativa.

El primero en correrse de la fotografía fue Sergio Massa, precandidato a presidente por el Frente Renovador, dentro de la alianza Alternativa Federal. Anoche convocó a una conferencia de prensa esta tarde y sus voceros deslizaron que no aceptaría la propuesta oficial.

Esta mañana se conoció la posición de Roberto Lavagna. Aunque no había estado entre los convocados por el Gobierno, el ex ministro de Economía, que aún no formaliza su candidatura presidencial con vistas a octubre, sentó posición a través de las redes sociales.

“Está claro que el Gobierno atraviesa una seria crisis de confianza. No hay que jugar con las expectativas de la gente a partir de la especulación política y los titulares de los diarios. Consenso es escucha sincera de los que piensan distinto no marketing”, lanzó el economista.

Y agregó: “El diagnóstico evidente es que el Gobierno fracasó en su política económica, por lo que debe cambiar de receta. En los 10 puntos que se publicaron ni se menciona el crecimiento de la economía. Podemos saber entonces que no funcionarán. Cómo venimos advirtiendo desde 2016”.

Luego, en declaraciones radiales, Lavagna amplió su rechazo a la iniciativa oficial: "Acá no hay ningún acuerdo, hay una operación de marketing político del Gobierno que carece de contenidos y con algunas lagunas trementas: en los 10 puntos se habla de acreedores, del Banco Central para que pueda seguir emitiendo letras a tasas de interés absurdas, pero en ningún momento aparece la palabra crecimiento", dijo. Y agregó "En una economía que no crece, todo el resto que se diga es superficial e insuficiente".

"¿Cómo se puede hablar del futuro sin hablar de crecimiento cuando la economía argentina hace ocho años que está estancada y no hay creación de empleo hace mucho tiempo? De eso hay que hablar", enfatizó.

A continuación, dijo: "Ni siquiera hay que tomarlo muy seriamente como un acuerdo, es una operación de markenting político con vistas a las elecciones. No se puede estar de acuerdo sobre la nada misma", insistió, contundente.

Anoche voceros de Lavagna cuestionaron ante el El Cronista que el ex funcionario no haya sido consultado.

"Si hay voluntad de diálogo, no se comunica de esta manera, porque queda como una mera operación, una bomba de humo. Que no hayan preguntado a uno de los tipos con más experiencia que sacó de la crisis a Argentina, y no se lo llama, es un indicativo. Los puntos son flojos, como equilibrio fiscal, son títulos sin forma", apuntaron.