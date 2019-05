Qué acción se disparó un 160% en su debut en Wall Street

Las acciones del fabricante de hamburguesas veganas Beyond Meat Inc. subieron el jueves más de un 160% en su primer día de cotización en el mercado, porque según los inversores existe un interés en la creciente popularidad del veganismo.

Las acciones abrieron a u$s 46 dólares, mucho más que los u$s 25 a las que se colocaron en la oferta pública inicial (OPI).

Los papeles en un primer momento subieron a u$s 50 solo minutos después de comenzar a cotizar y se detuvieron por la volatilidad, después se reanudaron las operaciones, para cerrar con un alza de 163 % a u$s 65,75, tras marcar un máximo de u$s 72,95.

El precio al cierre valoraba a la empresa en unos u$s 3.800 millones, incluyendo la parte para los colocadores de la OPI.

Beyond Meat consigue con la OPI recursos para competir con su principal rival: Impossible Foods.

Los sustitutos vegetales de la carne han ganando popularidad porque más personas adoptan dietas veganas o vegetarianas por la creciente preocupación por el bienestar animal y los peligros ambientales de la ganadería intensiva.

Beyond Meat crea sustitutos usando ingredientes que imitan la composición de la carne de origen animal, como proteínas de guisantes, habas y soja, que se ven y se cocinan como si fueran res o pollo.

El fundador y presidente ejecutivo de Beyond Meat, Ethan Brown, dijo el jueves en la bolsa de valores nasdaq composite que la carne basada en vegetales es una "enorme oportunidad para el crecimiento económico del campo en Estados Unidos y en todo el mundo".

"Entendemos la composición de la carne, entendemos la arquitectura y año tras año cerramos brechas entre nuestro producto y la proteína animal", dijo Brown sobre Beyond Meat.

Entre quienes han invertido en la empresa, están el fundador de Microsoft Bill Gates y al actor Leonardo DiCaprio, quienes no vendieron ninguna acción en la oferta.