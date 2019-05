Qué pretende el Círculo Rojo del gobierno que asuma en diciembre

En medio de la crisis y el prematuro lanzamiento de la campaña presidencial, el Círculo Rojo empezó a pensar no solo en personas sino en cuestiones de fondo que, entienden, deberían contemplarse en el Gobierno que conduzca la Argentina a partir del 10 de diciembre. Hoy dividido entre los que quieren que el oficialismo continúe con Mauricio Macri, los que lo prefieren con María Eugenia Vidal y aquellos que piden un cambio hacia la oposición, el establishment coincide en que cualquiera de ellos deberá reformar cuestiones impositivas, darle duro combate a la inflación, rehabilitar el acceso al crédito, reactivar el mercado interno y, sobre todo, convertirse en un gobierno "de consenso" para consolidar esas reformas en el tiempo.

"Hay que ponerle un poco de contexto a la situación", dice Daniel Pelegrina, titular de Sociedad Rural Argentina (SRA), y explica que "todo falla por la cuestión clásica que es la inflación como motor del deterioro del ingreso, de los desajustes del dólar y de la tasa como remedio. La lucha contra la inflación tiene que ser una política de Estado, hay que erradicarla". Como el resto de los actores de la Mesa de Enlace y el campo, Pelegrina considera que "hay que hacer un ajuste real en el gasto público y desterrar la palabra derecho a la exportación de la economía argentina; necesitamos crecer y exportar". Para el dirigente rural, lo mejor que ha hecho Cambiemos en materia a cambios de fondo fue "la reinserción de Argentina en el mundo, dándole una perspectiva exportadora".

Coincide Daniel Funes de Rioja, titular de la Cámara alimenticia Copal, al acotar que "se necesita una mirada profunda, que aborde una política estructurada para combatir la inflación, aclarar los modos de contratación, rebajar los impuestos y trabajar en las cuestiones de logística". Funes de Rioja es además vice de la Unión Industrial Argentina (UIA) que, como otras cámaras empresarias como del comercio, trabajan en documentos con propuestas que harán públicas cuando se lance la campaña real de cara a octubre.

La industria, por la caída en el crédito y el derrumbe del mercado interno, es el rubro más golpeado por la recesión que ya lleva un año. El de los medicamentos, en este contexto, es un mercado que no escapó a la crisis: ya se venden 10% menos de remedios, según los datos del sector. Marcelo Figueiras es el propietario de Laboratorios Richmond. "Yo le pediría al próximo gobierno -señala- una visión industrialista de desarrollo y multinacionalización de las empresas nacionales. Que se concentre en la industria y no en la timba, en la generación de empleo a través del valor agregado local, con ciencia argentina, que es la base del desarrollo, y motor de la economía. Sin prebendas ni aislamiento, pero fomentando la competencia en igualdad de condiciones, no importar trabajo esclavo, ni diferentes realidades sociales y financieras, sin siquiera exigirles que cumplan los requisitos de empresas nacionales. Que te digan competí sino fundite, contra realidades sociales, laborales y financieras diferentes que no pagan impuestos locales ni dan trabajo en nuestro país es, o bien estúpido, o mala fe". El sector no está en buenas migas con el Gobierno luego de que la diputada Elisa Carrió denunciara penalmente a la cúpula de la Cámara CILFA por presunta especulación con el tipo de cambio. Luego, la crisis los golpeó como al resto. Figueiras agrega que lo que relata tiene el agravante "de no exigir los mismos requisitos que a nuestras empresas. Le pediría al próximo gobierno que no venga un chico con un power point a explicarte que en oriente los productos son más baratos... Que se defina claramente un parámetro estratégico que nos permita planear nuestro futuro, dejarnos trabajar en paz y generar empleo".

Por el lado de las pymes, Daniel Rosato, Presidente IPA (Industriales pymes argentinos), considera que "es necesario enviar señales de confianza hacia el mundo y para eso se necesitan tomar medidas integrales aún cuando se piense en el corto plazo. Una medida central debe apuntar a la recuperación de las pymes industriales, con beneficios que impacten de manera directa en la generación de empleo. Por este motivo es fundamental universalizar entre las pymes los beneficios que le permitieron a algunos sectores estar exentos del pago de aportes patronales, con especial atención en los productores de bienes de capital y de comestibles". Esta medida, apunta Rosatto, "permitirá evitar remarcaciones, ya que en la actualidad una de las explicaciones de la inflación está dada por el traslado del aumento constante de los costos de producción. Si se reduce la carga patronal, la tensión de precios en los productos de consumo masivo perderá dinámica y además las pymes dispondrán de nuevos recursos que podrán destinar para la generación de nuevos puestos de trabajo o para el otorgamiento de incrementos salariales a sus empleados, que luego se volcarán en el mercado interno y redundará en una incipiente recuperación de las pymes".

Industrialización

"El gobierno que asuma en diciembre tiene la oportunidad de volver a privilegiar en el país una dirección industrial que nunca se debería haber perdido", opina otro industrial, el coreano Yeal Kim, titular de Protejer. "La política económica -continúa- debe priorizar la generación de valor agregado y empleo. La Argentina es un país que necesita sacar de la pobreza al 35% de su población, y en ese sentido, la industria puede cumplir un rol sobresaliente con dicho propósito". Para el textil, "el desarrollo industrial debería ser una "política de Estado", con reglas de juego pensadas para los próximos 25 años, alineando las distintas variables económicas con este objetivo, poniendo al sistema financiero en apoyo del crecimiento y la financiación productiva, al tipo de cambio en un nivel adecuado que genere competitividad y empleo, y a la carga impositiva compatible con la actividad productiva privada, la inversión y el empleo".

En la misma línea, Jorge Sorabilla, prosecretario del Comité Ejecutivo de la UIA, suma en su visión que "un nuevo gobierno debería cambiar el diseño de la política económica y sentar las bases macroeconómicas que haga rentable y viable la actividad industrial en el país. Con este nuevo enfoque habría medidas urgentes de corto plazo y medidas para el largo. Las urgentes deberían focalizarse en la reactivación del consumo y la actividad económica. Desde el punto de vista de las empresas habría que solucionarle los problemas de stock de deudas con una moratoria fiscal amplia a 120 cuotas, entre otras medidas, para que se puedan focalizar en el flujo, facilitándoles créditos para capital de trabajo que den liquidez para que se vuelque a la producción". Y concluye apuntando que "las medidas de largo plazo deberían estar dirigidas a generar competitividad estructural. Será necesario implementar una reforma impositiva de fondo que baje las cargas al trabajo e impuestos nacionales, provinciales y municipales. Política financiera que priorice créditos a la industria para reconversiones tecnológicas e inversión productiva. Incentivos a la exportación. Y desarrollo de herramientas y normas técnicas para la administración del comercio, como las más importantes".

Los cambios de fondo y el acceso al crédito, en tanto, también son la preocupación de los constructores y desarrolladores inmobiliarios. Julio Crivelli, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) pretende que "se continúe con lo bueno que ya se ha hecho, como la política de infraestructura. Si eso se profundiza, habrá más inversión y más empleo. Que vuelva el crédito hipotecario actualizado por inflación, eso permitirá que el acceso a la vivienda llegue a la clase media.

A su turno, Rodrigo Fernández Prieto, managing partner de Fernández Prieto y Asociados, dice que "el sector viene de tres años de caída consecutivos por lo que se deben tomar medidas que alivien a las empresas desarrolladoras y reactiven la industria. En primer lugar, evaluar en profundidad toda la presión impositiva que tiene la producción y comercialización de un inmueble. En segundo término, promover zonas y viviendas para el segmento medio a través ordenanzas que promuevan la inversión, y en tercer lugar, establecer una política a largo plazo de créditos intermedios que permitan la financiación de nuevos desarrollos y así mano de obra y lograr reducir de manera seria y sistemática el déficit habitacional".

Otro de los grandes jugadores de la obra privada, Santiago Tarasido, CEO DE CRIBA, considera que, "en primer término, hay que mantener medidas tales como la exenciones para viviendas menores a 140.000 UVA, las cuales esperamos terminen siendo herramientas favorables". Sin embargo, también cree que "es necesario que se analicen esquemas más agresivos que ya han funcionado en otros países, tal como es el caso de Uruguay, donde hace unos años se promulgó la Ley de Promoción de Inversiones, que reactivó el sector en el corto plazo. En Argentina, todavía IIBB y el impuesto a débitos y créditos siguen generando distorsiones grandes para nuestro sector, que afectan los alcances en las contrataciones y perjudican la eficiencia en las obras. Se terminan contratando por partes para evitarlos pero eso genera costos extras que se trasladan al precio. También hay que insistir en la productividad y su discusión en los convenios. Es clave avanzar en una discusión profunda respecto a la capacitación de la mano de obra del sector y si hay o no conciencia de las necesidades a futuro con un sector de la construcción más moderno y tecnificado, donde las capacidades requeridas serán otras, mucho menos artesanales y más tecnológicas".

Con el consumo en caída en entre 8 y 12%, según se observen los supermercados u otros rubros internos, la carencia de políticas para el mercado interno es lo que inquieta a fabricantes de bienes y productores de alimentos. Martín Cabrales, titular de la empresa cafetera pide, en materia política, "un gobierno de coalición que tenga políticas de Estado a mediano y largo plazo que se mantengan. Donde se discutan temas de fondo, como la reforma tributaria y una modernización laboral. Temas que hacen a la atracción de inversiones. Y que se tomen medidas inmediatas para bajar la inflación. Espero que crezca el mercado interno, que bajen las tasas y aumenten el crédito".

Competitividad

José Urtubey, dirigente de Celulosa Argentina y la UIA, agrega que "el año que viene deberíamos pedir que encaren reformas de fondo para dar competitividad. Principalmente, una fuerte reforma impositiva que baje la presión tributaria, una modernización de las relaciones laborales que tengan en cuenta la tecnología, la IA, y esto no significa ir contra el salario de los trabajadores, pero sí a conceptos de productividad. Que alienten el mercado interno y que sea el trampolín para ayudar al perfil exportador".

Newsan es una de las empresas que elabora electrodomésticos en Tierra del Fuego y depende mucho del consumo. Luis Galli, presidente de la compañía, destaca que "lo importante es que se avance en las reforma estructurales pendientes, entre otras la previsional y laboral, que permitan pasar del círculo vicioso de inestabilidad y decadencia al de estabilidad y crecimiento sostenido. Es muy difícil que seamos confiables y que nos vean como un país que progresa, evoluciona y donde los empresarios (sean locales o extranjeros) quieran invertir y hacer crecer sus empresas si siempre estamos dando vueltas con los mismos problemas: estancamiento, inflación, déficit y alto endeudamiento", afirma. También pide que "haya un compromiso previo de toda la clase política que, gane quien gane, va a haber consensos básicos no solo sobre las reformas estructurales necesarias sino también sobre metas macroeconómicos a cumplir. En síntesis que se hagan las grandes reformas de las que venimos hablando hace décadas y reglas claras que perduren en el tiempo".

Por último, el santafesino Guillermo Moretti, vice de la UIA y titular de la Federación de Industriales de Santa Fe, ofrece una mirada nacionalizada de lo que se ve en el interior productivo. "Tiene que haber un modelo productivo, las finanzas al servicio de la producción y no de la especulación, administración del comercio, el cuidado de los dólares para no sufrir rápidamente el proceso de restricción externa en un modelo de industrialización de nuestro país, el precio de la energía debe servir para hacer una producción que la misma se pueda insertar en el comercio internacional y el agregado de valor en todos los productos primarios", concluye.

Una danza de candidatos

A la hora de mirar a los eventuales postulantes y al 2020, el establishment está partido de manera muy heterogénea entre los candidatos. Una parte quiere la continuidad de Cambiemos con otra figura en cabeza, preferentemente María Eugenia Vidal. Otros, como una parte de la industria y los mercadointernistas, se acercaron a la ancha avenida del medio identificados con la figura del ex ministro Roberto Lavagna. Muchas de las pymes, en tanto, miran al kirchnerismo como una opción más relacionada a sus intereses. De todos modos, las encuestas ya empezaron a hacer mella, y los CEOs se mueven hablando con todos. La más reciente, la de Isonomía, hasta puso a algunos empresarios a tomar en serio un posible regreso de la ex presidenta, Cristina Kirchner.