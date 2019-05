Ahorrar en mayo: letras en pesos, acciones y bonos para apostar contra el dólar

Es la primera rueda hábil de mayo, un mes que no garantiza estabilidad pero que de todas formas ofrece oportunidandes atractivas. Para tomar decisiones acertadas, los inversores deben contar con toda la información; esto implica no solo saber que el tipo de cambio todavía no está controlado, pese a las nuevas medidas del Banco Central (BCRA), sino que este mes el S&P Merval debuta como emergente, y principalmente es fundamental saber qué tipo de riesgo se puede afrontar.

Así es como existen distintas alternativas de inversión, como apostar por instrumentos en pesos, acciones e incluso bonos. Claro que se trata de opciones para destinar sólo una parte de las carteras de ahorro, porque son una apuesta a ni más ni menos que un mercado cambiario más tranquilo. Tiene su riesgo, pero también su atractivo.

Cautela y apetito por el riesgo

Desde Portfolio Personal la recomendación fue "mantener cautela en la gestión de las inversiones", aunque aclararon que "para aquel inversor que quiere asumir un riesgo cambiario, las tasas en pesos altas lucen atractivas", siempre que el inversor esté al tanto de que es "una estrategia de alto riesgo debido a que es un año electoral muy complicado".

En el caso de las alternativas en pesos citaron a las Lecap y las Lecer que ajustan, estas últimas, por inflación.

Por su parte, Nicolás González, director de "El ABC de tu dinero", reconoció que "es complicado el momento actual", pero expresó: "Si uno sigue un hilo de pensamiento en el que las intervenciones del Tesoro o la Anses en la recompra de bonos y del Banco Central en el tipo de cambio los llevará a un escenario más estable, podría darse cierta recuperacón aunque sea de corto y quizás podría ser un buen mes para estar en pesos". No obstante, agregó: "Pero durmiendo siempre con un ojo abierto".

En Invertir Online.com, la sugerencia para el inversor conservador también son las Lecap, pero con algo de Letes, letras en dólares que vencen en julio y en noviembre. En tanto, para el inversor moderado y arriesgado son BYMA, TGS y Molinos, entre la renta variable, y Bonar 2020, Bonar 2025 y Discount en dólares bajo ley argentina, siempre en distintos porcentajes, según el perfil de cada uno.

Primer vencimiento tras las elecciones

También en Portfolio Personal destacaron al Bonar 2020, porque "se volvió muy atractivo" tras el golpe de las últimas semanas. "Es un bono que tiene un cupón de 8% y le quedan por cobrar tres cupones. De esta forma, es un instrumento que presenta una TIR del 17,5%. Dado este rendimiento tan elevado, el bono empieza a aparecer en el radar para los inversores que aceptan un poco más de riesgo, y para quienes piensan que va a existir una continuidad en la política económica y monetaria durante el próximo ciclo presidencial", detallaron.

En cuanto a la renta variable, Gabriel Holand, director de HR Global comentó: "Las acciones tienen valor a mediano plazo; cuando se normalice el mercado local, es decir, cuando se aclare el tema dólar, creo que las acciones líderes, por lo menos las ligadas al sector exportador, como Tenaris por ejemplo, tienen valor".

Asimismo, Holand indicó que "de ninguna manera vendería ahora acciones o bonos, ya que si no se vendieron hasta ahora, salir a estos precios no sería una buena idea, al menos por el momento", ya que espera un dólar quieto por un par de semanas.

"Las tasas (en pesos) son ganadoras en mayo. Si tomo un poco mas de riesgo miro algunas acciones por el ingreso a emergentes".

Según Juan Manuel Palacio, licenciado en finanzas, "con la volatilidad que hay, el partido se juega día a día" y por eso recomendó "tener una gestión activa de la cartera", un mix entre colocaciones en pesos y bonos cortos en dólares como Letes y Bonar 2020. "Para los que quieren arriesgar más y sumar algo de renta variable, conviene priorizar empresas con bajo o nulo endeudamiento y buena generación de caja como Ausol y Oeste", agregó el experto.

La vuelta a emergentes

En la City creen que todavía puede haber un efecto positivo sobre el S&P Merval en las próximas ruedas, gracias a que la firma MSCI incluirá a Argentina a fin de mes en su Emerging Markets Index.

A esto se refirió Rubén Pasquali, analista de mercados Fernandez Laya: "Las tasas (en pesos) son ganadoras en mayo. Si tomo un poco mas de riesgo miro algunas acciones por el ingreso a emergentes".

Finalmente, es clave tener en cuenta lo que sucede a nivel internacional, más cuando los mercados emergentes se mostraron tan vulnerables en los últimos meses.

"Creo que lo peor de la retracción global quedó atrás. Y eso se va a evidenciar en emergentes y Europa; imagino una mejor performance relativa de estos. Es arriesgado pero creo que se va a materializar la recuperación económica global del segundo semestre; y eso debería ser bueno para emergentes. Brasil, si además aprueba la reforma, es el preferido. En Argentina está difícil. Creo que hay chances de una mayor calma hasta fines de junio, con el tipo de cambio más estable y bonos y acciones consolidando en estos nuevos niveles de piso", señaló Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment.