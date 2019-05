El transporte se paralizó y el Gobierno ya evalúa cambios en Ganancias

Un día después del paro que cumplió el martes el sindicalismo opositor, los poderosos gremios del transporte público -de buen diálogo con el Gobierno- concretaron ayer su amenaza de no prestar servicios durante los días feriados, disconformes por el impacto del impuesto a las Ganancias sobre sus salarios. La medida de fuerza tuvo tal contundencia (no funcionaron colectivos, trenes ni subterráneos) que desde la administración de Mauricio Macri garantizaron ayer a la dirigencia sindical la apertura de una instancia de diálogo para evaluar cambios sobre el impuesto que atiendan el reclamo del sector.

En concreto los gremios agrupados en la CATT pidieron exceptuar el pago extra por feriados y los adicionales por horas extras y viáticos de la base salarial sobre la que se aplica el tributo. Y advirtieron que continuarán con la decisión de no trabajar los feriados hasta obtener una respuesta. Ante esa alerta los ministros de Transporte, Seguridad y Producción y Trabajo, Guillermo Dietrich, Patricia Bullrich y Dante Sica anunciaron ayer la conformación de una comisión para analizar los cambios reclamados, aunque desde los gremios no se mostraron muy optimistas sobre el éxito de esa negociación.

"Hoy (por ayer) hablé con el ministro Sica y me dijo que vamos a armar una comisión y tratar de resolver los problemas, que no son solo los feriados, sino también otros adicionales", le dijo a este diario el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, referente de uno de los gremios que llevó adelante ayer la paralización del transporte público. No obstante, el gremialista consideró que es "difícil" que los funcionarios cumplan con su compromiso porque -dijo- "si esto va al Congreso, hay que modificar la ley (de Ganancias) y los gobiernos provinciales recaudan de lo que nos descuentan a los trabajadores" por el impuesto. Por ello, Maturano ratificó que los gremios del sector continuarán con el plan de protesta, por lo que aseguró que tampoco prestarán servicios el próximo 25 de mayo y el resto de los feriados.

En la misma línea se expresó Juan Carlos Schmid, titular de la CATT y del gremio de dragado, quien calificó como "exitosa" la medida. "Tuvo un acatamiento total en todos los modos del transporte, ferroviario, automotor, portuario y aeronáutico", expresó el dirigente y sostuvo que el cese de actividades "se repetirá el 25 de Mayo y todos los feriados si no escuchan nuestra voz".

Desde el Ejecutivo, a su vez, el ministro Dietrich señaló que en el caso de las actividades esenciales que tienen que prestar servicios los feriados y fines de semana "estamos viendo y trabajando para ver de qué forma podemos ir tratando de resolver esto" en referencia a los reclamos por Ganancias. Y añadió: "Es parte de las problemáticas que hemos recibido y que hay que conversarlas y trabajarlas".