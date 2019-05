Mayor liquidación de dólares en abril no alcanzó para frenar la volatilidad

Tras varias semanas de especulaciones y trascendidos, el dato oficial de liquidación de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) mostró un incremento de 39% con respecto a abril del año pasado. De todos modos, en el mes reinó la volatilidad cambiaria pese al incremento de la oferta de divisas por parte de exportadores.

Las cámaras citadas, que representan un tercio de las exportaciones argentinas, anunciaron que durante el último mes de abril las empresas del sector liquidaron u$s 1.915.008.217. Esto representa una variación interanual de 39% frente a los u$s 1.376.332.358 que había vendido el sector en abril de 2018, inmerso en los coletazos de la sequía. El de este año, además, fue el mejor abril desde 2016, cuando las ventas mensuales del campo habían superado los u$s 2100 millones.

En el cuarto mes del año empieza el período de mayor liquidación de dólares del mes. Así lo muestra la cifra del mes pasado, que es la más alta desde julio de 2018, cuando el agro había aportado más de u$s 2700 millones a la oferta. Al mismo tiempo, el monto liquidado en abril superó en u$s 770 millones (67%) a los u$s 1.143,3 millones que vendieron los exportadores en marzo.

Pese a la mayor oferta de divisas, el peso se depreció 2,04% en abril y la semana pasada perdió 8,81%

Al observar el acumulado en el primer cuatrimestre, en tanto, los números apenas variaron. Mientras que entre enero y abril de 2018 los agroexportadores vendieron u$s 6.057 millones, en igual período de este año ofrecieron u$s 6.104 millones en el mercado cambiario.

En ese sentido, el comunicado de las cámaras aclaró: "En este sector, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países, etcétera".

Pese a la mayor oferta de divisas, el peso se depreció 2,04% de punta a punta en abril. Claro que, día por día, la historia fue diferente: mientras que en la segunda semana del mes la moneda local se apreció 4,13%, la semana pasada perdió 8,81% frente al dólar.

Según trascendió, la liquidación de dólares por parte de los productores se aceleró en las últimas ruedas del mes, cuando el volumen se incrementó y mostró operaciones por más de u$s 700 millones en la mayoría de los días.

Este lunes, el Banco Central (BCRA) comunicó que podrá intervenir dentro de la zona de no intervención y el tipo de cambio reaccionó con bajas, que luego terminaron corrigiéndose. El volumen operado ese día, en cambio, se disparó hasta llegar a los u$s 968 millones. Fuentes del sector agropecuario confirmaron que habían duplicado la oferta diaria de divisas el lunes y la habían llevado a u$s 198 millones. Dicho monto triplica el promedio diario registrado en abril de 2018, que había sido de u$s 65 millones.

La oferta de dólares del campo acumulada en el primer trimestre se mantuvo estable entre 2018 y 2019

El apuro de los exportadores también se relacionó con los rumores -desmentidos luego por el oficialismo- de que estaba en estudio una suba de los derechos de exportación. Además, trascendió que el Gobierno no estaba conforme con el nivel de divisas que venía ofreciendo el sector agrícola.

La mayor oferta de divisas del agro se sumó a las subastas de u$s 60 millones diarios por parte del Tesoro desde el 15 de abril y la renovada intervención del BCRA aun cuando el dólar no supere el techo de la zona de no intervención. Sin embargo, las medidas no alcanzaron para darle estabilidad a la cotización y los operadores esperan que la fragilidad sea el signo de los próximos días.