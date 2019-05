Ni Macri ni Massa; Lavagna sale a instalar que sólo él puede frenar a Cristina

Arrancó el mes de mayo y Roberto Lavagna puso un pie en el acelerador. "¿Por qué no voy a ser candidato?", con esa afirmación, la definición más contundente hasta ahora que salió de sus labios para dar a entender que su candidatura ya es un hecho aunque reste formalizarla, el ex ministro de Economía entró en la cuenta regresiva para su lanzamiento que –aseguran en su entorno- no tiene vuelta atrás.

Mayor presencia en los medios y en redes sociales, carteles con la inscripción "Lavagna 2019" que aparecieron este fin de semana en varios distritos del conurbano bonaerense promocionando su candidatura, el lanzamiento del primer capítulo de Game of Socks, una sátira de la serie Game of Thrones con la que busca seducir al público joven y se verá por entregas, así como un conjunto de actos y viajes programados que coordinó con el senador del PJ Miguel Ángel Pichetto –el martes próximo se mostrarán juntos en Vaca Muerta- forman parte del menú de campaña en esta nueva etapa que desembocará en la presentación formal del candidato con vista a Las Paso.

La estrategia del economista apunta básicamente a posicionarlo como el único candidato capaz de frenar el regreso de Cristina Kirchner al poder y vencerla en un ballottage. Con esa línea discursiva, Lavagna buscará captar a aquellos votantes que confiaron en Mauricio Macri en 2015 (la franja del electorado donde mejor mide en las encuestas), pero que hoy están decepcionados con su gestión, aunque temen también el regreso de Cristina a la Casa Rosada.

Así como el líder del Frente Renovador Sergio Massa consiguió en 2013 clausurar "el sueño de Cristina eterna", al bloquear su intento de re-reelección, Lavagna quiere ahora reeditar esa "hazaña", esta vez, claro, en versión 2019.

"Queremos escaparle al pasado y al presente. Me preocupa mucho que tengamos que elegir entre lo peor y lo malo. Hoy la sociedad demanda otra oferta electoral", resumió el ex ministro el lunes pasado, en una conferencia de prensa que brindó junto a Miguel Pichetto.

Tándem con Pichetto

El senador del PJ, que también está anotado como precandidato de Alternativa Federal con vistas a las PASO, pero que a diferencia de Massa y Urtubey sí está dispuesto a resignar esa postulación y apoyar a Lavagna, puso su armado en la provincia de Buenos Aires a disposición del economista para apuntalar su candidatura.

Otro dato de que Lavagna y Pichetto juegan en sintonía quedó plasmado la semana pasada en Wall Street, donde el senador viajó para escuchar de boca de bancos y fondos de inversión el fuerte rechazo que genera un posible regreso de Cristina Kirchner al gobierno. Claro, el dirigente peronista también recibió la preocupación ampliada que genera entre los inversores la dificultad creciente que afronta el presidente Macri para enderezar la situación económica.

El mensaje de Pichetto en Wall Street, que según supo El Cronista estuvo previamente coordinado con Lavagna, fue destacar la importancia de cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por la Argentina para aventar el fantasma de un nuevo default, y la voluntad del espacio Alternativa Federal de respetar los compromisos con los acreedores.

La aclaración de que el peronismo blanco honrará las deudas en caso de llegar al poder fue más que oportuna: la visita de Pichetto a Nueva York coincidió con una nueva disparada del dólar y del riesgo país argentino que la semana pasada llegó a sobrepasar los 1000 puntos.

Pichetto destacó también en los EE.UU. la relevancia que la industria del petróleo y el gas tiene para el desarrollo de la Argentina, especialmente Vaca Muerta, donde el senador y Lavagna se mostrarán nuevamente juntos el martes próximo.

Ahora bien, más allá de esta tarea coordinada entre ambos, de ahí a especular con una posible fórmula Lavagna-Pichetto, como sonó fuerte el lunes tras la conferencia de prensa que ofrecieron en forma conjunta, hay un largo trecho.

Sobre todo, porque el centro progresismo que sueña también con llevar a Lavagna como candidato en octubre tiene obvias intenciones de colar un vice propio en ese frente de unidad aún en formación que, al menos por ahora, lleva el nombre de Consenso 19. Esa definición, claro está, quedará para más adelante.