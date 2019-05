La nafta aumentó 13% en lo que va de 2019 y ya se prevén alzas para junio

Entre el último día de abril y el primero de mayo, las tres petroleras más importantes del mercado de refinación y ventas de combustibles aumentaron por cuarta vez en el año los precios de las naftas y gasoil.

En menos de 24 horas, primero Axion, luego YPF y por último Raízen, que opera la marca Shell, anunciaron subas de entre 3,9% y 6% en surtidores.

A su vez, Puma Energy, la marca con la que Trafigura renombró las estaciones de servicio Petrobras, anunció el martes por la tarde un alza de 6%, en línea con Axion.

Pocos días después del lanzamiento de los Precios Esenciales, el programa mediante el que el Gobierno busca contener el impacto de la inflación en los sectores medios y bajos, esta actualización de precios eleva los costos logísticos de las empresas.

Tal como adelantó en exclusiva El Cronista, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, había descartado congelar el precio de los combustibles.

En este sentido, YPF, con el aumento que aplicó desde las 7 del martes, demostró que hay congelamiento, aunque su incremento está por debajo del alza de sus costos.

Tomando en cuenta los valores al público minorista de la estatal YPF en la Ciudad de Buenos Aires, en donde habitualmente se consiguen los más baratos del país (excluyendo la Patagonia, con un régimen impositivo particular), con este nuevo incremento, el acumulado de los primeros cuatro meses de 2019 arroja un 12,9% para la nafta súper, que pasó de $ 37,21 por litro a $ 42,01.

Asimismo, el aumento acumulado del primer cuatrimestre fue de 11,8% en la nafta premium (de $ 43,35 a $ 48,47); 13,8% en el gasoil común (de $ 34,84 a $ 39,65); y de 13,5% en el euro diesel (gasoil premium, de $ 40,86 a $ 46,40).

Esta cuarta suba de precios en el año es el quinto ajuste de 2019, ya que en enero se había registrado una baja de 0,6% en Capital Federal, que fue de hasta 3,2% en algunas regiones del país.

En lo que va del año, los principales componentes que determinan los precios de los combustibles se movieron todos hacia arriba.

El petróleo Brent, que se negocia a futuro en Londres, Gran Bretaña, y es la referencia para el mercado argentino, subió 33% de u$s 54 por barril a u$s 72.

El tipo de cambio, en tanto, saltó un 17% de $ 38,60 a $ 45,20.

Al mismo tiempo, los biocombustibles experimentaron subas muy acotadas, que pusieron en peligro la estabilidad financiera y las fuentes de trabajo de las procesadoras de soja y los ingenios azucareros.

El bioetanol de caña de azúcar aumentó apenas un 2,6%;

El producido a base de maíz, un 7,2%;

Y el biodiesel, un 7%.

Así fue como en las últimas semanas se conoció el cierre de la planta procesadora de soja Viluco (manejada por el Grupo Lucci), en Santiago del Estero.

Aún con este ajuste de precios, en las petroleras lamentan que mantienen un retraso en torno al 10%.

La semana pasada, antes del episodio cambiario que llevó el dólar por encima de los $ 47 en el segmento minorista, el CEO de una refinadora calculaba que faltaba aumentar cerca de un 14%.

En ese sentido, la decisión anunciada el lunes por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de vender reservas cuando lo considere conveniente, incluso dentro de la original Zona de No Intervención (ZNI) colaboró para descomprimir el tipo de cambio y la presión alcista en los combustibles.

Además, el retroceso del crudo, días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera más sanciones a Irán, evitó una situación de aumento más fuerte en Argentina.

YPF y Axion, por ser petroleras integradas (tienen operaciones en Argentina tanto en Upstream -exploración y producción; Axion es del Pan American Energy Group, PAE- como en Downstream -refinación y comercialización-), sufren menos el retraso que el resto de sus competidoras, como Raízen y Puma Energy.

Sus pérdidas por las operaciones de Downstream, que estimaban fuentes del sector en torno a los u$s 500 millones el año pasado, pueden en cierta manera ser compensadas por la del Upstream.

En cambio, Raízen y Puma Energy deben comprar el petróleo a otras productoras como Shell, Vista Oil & Gas, Sinopec, Pluspetrol, Tecpetrol y Chevron, entre otras, en negociaciones con ciertas rispideces.

Es que desde que en abril del año pasado empezó una fuerte devaluación del peso, las importaciones de petróleo se terminaron (están en 0 desde mayo), esas refinadoras se abastecen del crudo en el mercado interno o directamente importan los combustibles ya procesados en el exterior.

Y pese a que Argentina solamente exporta petróleo pesado (del tipo Escalante, que produce PAE en el Golfo San Jorge), las refinadoras aplican un esquema de paridad de exportación (export parity) que resta las retenciones a las compras locales.

Así despertaron el lamento de las productoras no integradas, que deben vender su producto a un precio más bajo y todavía no pueden exportar crudo liviano (tipo Medanito, de la Cuenca Neuquina) hasta que la Secretaría de Energía no los autorice. Se estima que la habilitación llegará para el segundo semestre.

En junio, por su parte, habrá un nuevo aumento impositivo que impactará sobre el precio de los combustibles.

Debido a la inflación de 11,8% acumulada en el primer trimestre del año, eso significará un alza de $ 1,04 por litro en las naftas y de $ 0,65 en el gasoil. En porcentaje, representa, si el resto de las variables (petróleo, dólar y biocombustibles) se mantuvieran estables, otra suba extra de 2,5% para la nafta súper.

En base a los datos provistos por Energía y actualizados esta semana, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) analizó que "la demanda de combustibles cayó en marzo 3,28%".

"De esta manera, se registran 7 meses seguidos de retracción de ventas de naftas, desde que en septiembre pasado comenzara a producirse una caída del consumo motivada, principalmente, en el derrumbe de los combustibles premium", agregaron.

Por tipo de combustibles, el consumo en marzo tuvo estas variaciones:

Gasoil + 1%

Diesel premium -10,13%

Nafta súper + 5,89%

Nafta premium -23,78%

"La migración de la demanda a productos de menor precio y calidad es la manera que encuentra el público de sostener el consumo frente al ajuste de su presupuesto. En esa línea, un dato destacado del mes de marzo es la profundidad de la retracción en el consumo de diesel premium, que por primera vez supera el 10%", acotaron en Cecha.

Consultados por este diario sobre el impacto en la inflación de mayo, dos economistas mostraron versiones distintas.

Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, dijo: "El impacto directo es acotado, no sería mayor a 0,1%".

"Sí hay un efecto mayor de segunda ronda, porque los combustibles son un insumo de casi todo el aparato productivo, pero no se puede precisar exacto de cuánto es en este contexto de elevada inflación", sumó.

En Ecolatina ya están viendo una inflación nacional de 3,2% para mayo en un escenario de dólar estable, "que es lo más probable tras las medidas del BCRA".

En cambio, Juan Ignacio Paolicchi, analista de EcoGo, calculó que los combustibles agregarán 0,3 puntos porcentuales a la inflación de mayo, y que el resto de precios regulados (prepagas, electricidad para usuarios no residenciales y la segunda cuota de la suba del gas) totalizará 1,1%.

De esa forma, la inflación de mayo ya la estiman cercana al 4%.