Lavagna quiere reformar la Constitución para eliminar la reelección presidencial

"Lineamientos para un gobierno de unidad nacional". Así se llama el documento que el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, empezó a hacer circular entre sus aliados hace un par de semanas, una suerte de plataforma política que dará sustento al casi seguro lanzamiento de su candidatura presidencial y que plantea, entre otros puntos, una reforma de la Constitución para eliminar la reelección.

La fecha de lanzamiento de Lavagna como candidato estaría cada vez más próxima en el calendario, según supo El Cronista, a medida que se vayan cumpliendo una serie de “hitos” políticos, entre ellos, la definición del mecanismo por el que se resolverá el postulante de Alternativa Federal: si será por consenso, como quiere el exministro, o en primarias, como plantean sus otros socios del espacio.

Justamente, esta tarde el exministro se reunirá con Miguel Pichetto y se espera que ambos dirigentes avancen en la estrategia electoral de Alternativa Federal, un espacio que tiene también como precandidatos a presidente al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y al propio senador del PJ.

Mientras Lavagna avanza en el armado político de unidad con sus aliados del radicalismo, el socialismo y el GEN y pretende convertirse en candidato de consenso sin rivales internos, Massa y Urtubey insisten en definir en primarias al postulante del espacio. Pichetto avala las internas, pero es él más permeable a aceptar otras variantes y no se descarta que resigne su postulación como él mismo deslizó tiempo atrás.

Otro de esos “hitos” que mencionan los lavagnistas y que serían previos al lanzamiento ocurrirá cuando se dé a conocer oficialmente el paper, que por ahora sigue siendo un texto borrador, que plantea, entre otros puntos, una reforma de la Constitución nacional para eliminar la reelección presidencial y volver a un solo mandato como ocurría hasta 1994, confiaron allegados del economista a este diario.

Ese documento incluye también una concertación política a través de un Consejo económico y social, un plan de desarrollo, una estrategia educativa, un esquema de federalismo y una reforma institucional y democrática.

Además, contempla una gran reforma impositiva para bajar la presión fiscal y una reforma laboral “en momentos de expansión económica (a fin de) realizar una adecuación que asegure equilibrio entre el costo y la justicia laboral”.

El documento, que resume una serie de ideas fuerza que Lavagna viene conversando con sus aliados, ya está en manos del jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto; el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Liftschitz; la líder del GEN, Margarita Stolbizer, varios líderes sindicales y también de los dirigentes radicales Jorge Sappia, presidente de la convención nacional de la UCR; Ricardo Alfonsín; Federico Storani, y Juan Manuel Casella.

Por otra parte, del encuentro de esta tarde entre Lavagna y Pichetto participarán dirigentes del peronismo bonaerense, entre ellos, los ex intendentes de Avellaneda, San Martín y General Villegas, Baldomero "Cacho" Álvarez de Olivera, Carlos Brown y Gilberto Alegre, respectivamente; el ex intendente de Quilmes, ex diputado y ex presidente interino Eduardo Caamaño; los ex diputados Mabel Müller, Raúl Álvarez Echagüe y Claudia Rucci; el presidente del Círculo de Legisladores de la Argentina, Daniel "Chicho" Basile, y el dirigente Isidoro Laso, así como representantes del sector gremial.

En la reunión, también podrían acordar una visita al yacimiento Vaca Muerta, entre otras actividades compartidas entre Lavagna y Pichetto, así como una serie de actos conjuntos.

Los 10 lineamientos de Lavagna

El Cronista accedió al borrador del documento "con 10 lineamientos básicos para un gobierno de unidad nacional" en el que el exministro plantea consensuar una reforma constitucional para eliminar la reelección. Estos son los puntos principales:

1- Promover un proyecto de desarrollo integral

2- Una economía de mercado y promotora del crecimiento y la justicia social

3- Conectar la educación con el mundo del trabajo

4- Gobernar es crear trabajo

5- Rediseñar la geografía económica argentina

6- Promover una reforma institucional para profundizar la democracia (este punto incluye consensuar una reforma constitucional que elimine la reelección)

7- Crear acuerdos básicos para ampliar la concertación política, económica y social

8- Una acción frontal contra la corrupción

9- Defender la soberanía nacional y afianzar la paz interior

10- Recuperar el prestigio internacional