Este no es el camino

Argentina transita días de mucha volatilidad económica e incertidumbre política. Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional sumado a las declaraciones de algunos dirigentes políticos no han hecho más que complicar el panorama.

El paquete de medidas anunciado por el Gobierno Nacional no fue bien visto desde el exterior. Recordemos que el Gobierno anunció un paquete de medidas económicas y sociales, entre las que destacan acuerdos de precios, congelamiento de tarifas, y un techo para el tipo de cambio, para "profundizar la lucha contra la inflación y ayudar a reactivar la economía". Nada más lejos que estas medidas para bajar inflación. Estas medidas no hacen más que ocultar el problema sin brindar ninguna solución.

Por este motivo, Dante Sica, Ministro de Producción y Trabajo, salió luego a relativizar la capacidad de estas medidas, en especial el congelamiento de precios, para combatir la inflación. El funcionario explicó que "el programa antiinflacionario no se basa en el acuerdo de precios" y que desde el Gobierno lanzaron "un acuerdo de precios voluntario con el sector empresarial, que sirve en el corto plazo para aliviar los efectos de la inflación". Esto continúa poniendo en evidencia los problemas que tiene el Gobierno a la hora de comunicar.

Casi al mismo tiempo, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno expresaba "sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno pero con código. No me robés una billetera y me dejés la señora tirada con fractura de cadera". Parece increíble que algunos dirigentes políticos se expresen con tanta naturalidad acerca de algo que debería aterrorizarnos, la corrupción.

También apareció en escena la Senadora Nacional Cristina Fernández quien aseguró que "Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina". A lo que el Diputado Nacional Axel Kicillof agregó "el Presidente es un caradura y ha mostrado ineptitud para gobernar. Es un insensible. En nuestro gobierno bajamos la pobreza a la mitad, medida como se te cante medirla". Parece que los argentinos no nos dimos cuenta que estábamos más ordenados que Alemania y no supimos valorar que teníamos menos pobres que el país europeo.

No faltó la Diputada Nacional Elisa Carrió con una frase muy desafortunada "gracias a Dios se murió De la Sota". Aunque luego se disculpó, no deja de ser de una irresponsabilidad absoluta.

El propio Presidente Mauricio Macri estuvo también en todos los medios al afirmar que "el riesgo país sube porque en el mundo hay miedo de que los argentinos quieran volver atrás". Pero se olvida que fue él, o su equipo, quien eligió a Cristina Fernández como contrincante para estas elecciones.

Por último, el asesor de campaña de Cambiemos Jaime Durán Barba sostuvo que "en la competencia de los menos malos, nosotros ganamos". Lamentablemente, en nuestro país nos hemos acostumbrado a elegir al menos malo.

Estas son sólo algunas de las tantas frases que pudimos oír en diversos medios de comunicación durante los últimos días. Luego muchos se preguntan ¿Qué hay detrás de tanta volatilidad económica? ¿Por qué subió tanto el riesgo país? ¿Por qué el dólar se acercó al techo fijado por el Banco Central? Es importante que nuestros gobernantes como así también los ex funcionarios se den cuenta que esto no es un juego. Sus expresiones, sus actitudes y su manera de actuar repercuten en la economía e inciden en la vida cotidiana de los argentinos. Este no es el camino. Los ex funcionarios y los actuales no tienen ni tendrán necesidad de salir a buscar trabajo; no tienen ni tendrán dificultades para llegar a fin de mes; y podrán continuar con su estilo de vida acomodada, a diferencia de lo que sucede con muchos compatriotas. Los dirigentes políticos tienen que ser más cautos, más responsables con sus dichos y sobre todo dar el ejemplo con sus acciones porque detrás de todo esto hay muchos argentinos preocupados por su situación actual y por el futuro de sus hijos.