Los problemas no se resuelven con una cruz marcada en una encuesta

A los argentinos no nos hace bien tomar decisiones con el corazón acelerado. Porque a lo largo de la historia no hemos mostrado paciencia para hacer análisis racionales y porque nos importa más llegar rápido que llegar bien. Ser ansioso es tener un síntoma normal, pero ser ansioso todo el tiempo es un trastorno, típico de aquellos que viven híperconectados y muy pendientes de lo que pasa a su alrededor, aunque se trate de variables que no tienen impacto en la vida cotidiana.

En el interior del país la economía no está bien, pero hay otra perspectiva sobre el futuro, menos desoladora que la que circula en los grandes centros urbanos. El tiempo es un factor valorado de otra manera, porque no se mide en horas o días, sino en semanas o meses. El ciclo productivo de la naturaleza impone otro tipo de percepción. "En las provincias no se nota tanto que falte empleo, tal vez se ha pedido algo en actividades comerciales o en alguna fábrica complicada. Pero los productores saben que tienen entre sus manos una cosecha histórica, que dejará millones de dólares al campo más allá de las retenciones: solo tienen que esperar que la plata llegue y circule", dice un consultor agropecuario que recorre localidades de todas las provincias. Un ejecutivo del sector petrolero transmite una sensación similar: "En Neuquén no saben a cuánto cierra el dólar o el riesgo país. Pero miran su provincia y saben que no tiene nada que ver con lo que era apenas cinco años atrás. "Hay shoppings, más hoteles, más actividad". Para ellos Vaca Muerta es real, no una promesa.

El desafío es resolver los problemas, no improvisar una solución que puede caerse en un par de días. No se trata de ir por el plan V, después por el H y así sucesivamente, hasta encontrar la combinación que funcione en las encuestas. La democracia no es un juego de opciones descartables.