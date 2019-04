La fintech Ualá ofrecerá alternativas de inversión y préstamos antes de octubre

En octubre de este año, Ualá festejará su segundo aniversario y su fundador, Pierpaolo Barbieri, pretende que para ese momento, "tener un banco sea optativo". Hasta ahora, los clientes de esta la tarjeta prepaga y aplicación móvil deben complementar su menú de servicios financieros operando con bancos que les brinden otro tipo de funcionalidades, como préstamos, inversiones o incentivos al ahorro.

La idea de Barbieri es que, en los próximos 6 meses, los clientes ya no tengan la obligación de operar con una entidad financiera tradicional al mismo tiempo que usan Ualá. No obstante, el plan no es transformarse en un banco sino hacer acuerdos que permitan ampliar la gama de productos.

Desde la fintech explicaron que muchos usuarios utilizan la tarjeta para ahorrar, pese a que no les da ninguna renta, porque les permite una buena visualización y control de los gastos. Hoy, muchos clientes cargan su tarjeta Ualá una vez al mes y van gastando el dinero conforme pasan los días. Otros -generalmente los que depositan efectivo- realizan 2 o 3 cargas mensuales. Sin embargo, mientras que la carga promedio es de unos $ 2500, las compras están alrededor de $ 500. Por lo tanto, hay una cantidad de dinero que queda inmovilizada en la tarjeta hasta la próxima transacción.

Como no se trata de una entidad bancaria tradicional, Ualá no podrá tomar depósitos a plazo fijo pero sí, en cambio, hacer un convenio que permita a los clientes invertir los saldos inmovilizados que tienen en sus tarjetas prepagas.

La compañía sabe que debe sumar alguna forma de inversión para aumentar el atractivo de su aplicación y está trabajando en ese sentido. El plan sería ofrecer, por ejemplo, un fondo de inversión con buena rentabilidad y costos bajos. Para ello, la alianza no sería con un banco, cuyas comisiones por manejo de activos suelen ser elevadas, sino con un jugador del mercado. El acuerdo sería con una gestora de fondos o una sociedad de bolsa, cuyos gastos de administración son sensiblemente menores a los que cobran los bancos.

Otro servicio que Ualá espera incorporar antes de su segundo cumpleaños es el otorgamiento de préstamos. Si bien la compañía no dio mayores detalles del modelo de créditos que aspira a ofrecer, usará ofertas personalizadas a partir del análisis de la información que ya tiene sobre sus usuarios. Algunos de esos datos son en qué mes gasta más, qué tipo de consumos hace o cuándo usa su Ualá fuera del país.

La premisa de la innovación, afirmó el fundador de la firma, es "si no es superador a lo que ya existe, no lo hago". Por lo tanto, Ualá va a tratar de lanzar productos más eficientes que los que hay en el mercado. Desde el punto de vista de los clientes, la fintech ya pasó las 500.000 tarjetas emitidas (sin costo para el usuario) y solo el 35% de ellas se distribuyó en el área metropolitana de Buenos Aires.

Como parte de la estrategia de innovación, la semana pasada la compañía recibió una inversión muy importante de Tencent, un proveedor de servicios Internet de valor agregado en China. Su marca más famosa es WeChat, la plataforma social y de comunicación más grande del gigante asiático. La aplicación tiene más de 1000 millones de usuarios activos mensuales e incorpora servicios de pago al servicio de mensajería.

Al respecto, Barbieri contó: "Es la mayor inversión de capital que recibimos y a la mayor valuación. Vamos a aprender de ellos: nuestros equipos van a ir a China y la idea es ir agregando funcionalidades a Ualá.