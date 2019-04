Ganan socialistas en España y para la coalición se unirían a la izquierda

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, proclamó la victoria de su partido PSOE en las elecciones y se mostró dispuesto a pactar con todas las fuerzas políticas, mientras sus seguidores le reclamaban acercarse a la izquierda.

"Los españoles quieren claramente que el Partido Socialista Obrero Español gobierne y lidere el país durante los próximos cuatro años", anunció un eufórico Sánchez.

Su agrupación obtuvo el 28,29% de los votos, que equivalen a 123 de los 350 escaños que conforman el Parlamento, lo que lo obliga a pactar con otras formaciones para poder gobernar. Pero en el Senado, el PSOE obtuvo la mayoría absoluta.

A sus 47 años, Sánchez destacó que este triunfo significa que "ha ganado el futuro y ha perdido el pasado", y tendió su mano "a todos los grupos para gobernar dentro de la Constitución".

Ante estas palabras, sus seguidores corearon de forma repetida: "Con Rivera no" y "no es no", en alusión a Albert Rivera, líder del partido liberal Ciudadanos (C's), que quedó tercero con 57 legisladores en el Parlamento y que ha sido el socio del conservador Partido Popular (PP).

Sin embargo, antes de los comicios, el C's se negó reiteradamente a formar alianza con el PSOE.

El conservador PP tuvo el peor resultado de su historia: casi la mitad de votos que en 2016, y de 137 parlamentarios bajará a 65 diputados, mientras que el liberal C's se le acerca con el 15,78% y 57 legisladores (antes 32).

La coalición izquierdista Unidas Podemos (UP) obtiene el 14,31% de los sufragios, con 42 diputados frente a los 71 que logró en 2016; perdió 12 de sus senadores y ahora solo tiene seis, y retrocedió de tercera a cuarta fuerza en el Congreso.

El ultraderechista Vox irrumpirá con fuerza en el Parlamento con 24 escaños por al 10,24% de votos a escala nacional.

El partido catalán ERC, independentista de izquierda, aumentó hasta el 3,86% de los votos y 15 diputados, frente a los 9 que tenía hasta ahora.

Con estos resultados, Sánchez podría lograr una mayoría de Gobierno (176 escaños) que reúna a UP, los nacionalistas vascos del PNV (6 diputados) y algunos partidos de izquierda de menor entidad.

La campaña de Sánchez se centró en políticas sociales y la crisis independentista de Cataluña, y en recordar sorpresas electorales recientes -como la victoria de Donald Trump en EE.UU.- para urgir a una movilización ante el surgimiento en España del ultraderechista y populista Vox.

El líder de la coalición UP, Pablo Iglesias, felicitó a Sánchez y anunció que ambos se reunirán en breve: "Todo está abierto y vamos a trabajar para un gobierno de coalición pero hay que hablar muchas cosas y pido que sean pacientes", matizó.

En junio de 2018, el PSOE había iniciado un gobierno con el apoyo de Podemos a partir de la moción de censura que presentó contra el Gobierno conservador del ahora expresidente Mariano Rajoy.

La participación fue del 75,78%, una de las más importantes desde el retorno de la democracia en España con las elecciones de 1977.