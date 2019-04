Duhalde: "Una vez lanzada, la candidatura de Lavagna va a ser un boom"

El ex presidente Eduardo Duhalde afirmó que la situación que atraviesa el país es "muy delicada" y aseguró que sin una "gran coalición" que asuma el gobierno el próximo 10 de diciembre "no hay posibilidad de salida". Por qué cree que Lavagna es la figura indicada y que con el justicialismo solo no alcanza.

¿Cómo está viendo el escenario político y económico, luego de estos días de furia en el mercado y en medio de una incertidumbre electoral tan marcada?

- Vivimos un momento especialmente delicado, atípico en todo sentido. Por primera vez desde que recuperamos la democracia, estamos a 30 días hábiles del cierre (de listas) y no tenemos los candidatos principales. Nunca había pasado, dos años antes estábamos haciendo campaña presidencial y el año que menos lo hicimos fue un año antes. Y ahora estamos a 30 días y no tenemos los candidatos. Eso es extraordinariamente irregular y habla del momento especialmente difícil de la Argentina. Y yo estoy tratando de que se entienda de que el espacio de confort de la dirigencia es el pasado, se está muy cómodo discutiendo el pasado, hasta el pobre Colón la ligó, pero para la gente no es el pasado lo que importa sino el presente y, sobre todo, el futuro. No hay capacidad de anticipación de las cosas…

¿Ayudaría a reducir la incertidumbre que Macri se bajara y la candidata fuera Vidal como promueven algunos sectores?

- No me quiero meter, son cosas de ellos, no puedo meterme en eso, harán lo que mejor puedan. Pero lo cierto es que lo que yo no entiendo es que después de tantos años, todavía no se advierta claramente que la única forma de poder armar una estructura para sacar a la Argentina de la situación en la que se encuentra es juntarnos, no pelearnos más. Hoy la imagen que se me presenta es que estamos en una cloaca todos, peleándonos, todos embadurnados y la gente mirando ese triste espectáculo con dificultades que cada día son mayores.

¿Dice que el Gobierno no advierte esa situación?

- No voy a ahondar en cómo está la gente, pero tiene que ver un poco con de dónde surgen los dirigentes. En mi caso, soy un típico exponente de la clase media baja, de trabajo y no me he desclasado, siempre quedé ahí. ¿Qué pasa con los dirigentes que han nacido en cuna de oro que en vez de desclasarse y juntarse con los sectores medios y bajos se quedan ahí?.

¿Cree que esa falta de contacto con esa realidad tiene que ver con esto que se suele decir de que éste es el gobierno de los CEOs?

- Claro, es un gobierno de los amigos que se conocían cuando eran estudiantes, y están todos en esa misma idea. No se dan cuenta, pero no por mala gente, sino porque pertenecen a una clase que siempre ha sido diferente a la clase media, a la clase media baja y los pobres. Entonces es enormemente dificultoso para ellos entender en profundidad la gravedad de la situación de los sectores populares en general. Yo vengo insistiendo en que la gobernanza moderna es 10% de pasado, 40% de presente y 50% de futuro.

Pero el Gobierno tiene a Vidal, que no pertenece a ese núcleo de CEOs y tiene otro origen. ¿Podría ser ella una suerte de renovación para Cambiemos que está hoy en una situación tan complicada de cara a la elección?

- Mirá, la renovación no está vinculada con las personas sino con las políticas. La mejor persona, la más buena, la más honesta, si lleva adelante políticas que van en contra de lo que la gente en realidad espera, así no sirve. Además no sirve ninguno, si quieren gobernar desde el partido, eso es antiguo, eso se murió, yo hace más de 30 años cuando asumí como gobernador, planteé un nuevo paradigma: "el que gana gobierna y el que pierde también". Es decir, para gobernar todos juntos. Lo que yo pude sacar de una situación difícil (N de R: en referencia a la crisis de 2001) es una forma distinta de gobernar que se llama coalición. Es lo que hizo la Europa de postguerra, venían de guerras milenarias y, sin embargo, después de la II Guerra, se dieron cuenta que eso los llevaba nuevamente a situaciones trágicas y no se pelearon más.

El gobierno de coalición es lo que viene planteando Lavagna, a quien usted promueve. ¿Cómo está viendo hoy ese armado de la tercera vía que no termina de ver la luz?

- Lavagna, en primer lugar, no es político, es un economista que entiende de política, que son cosas distintas, y eso es favorable a él. Es un hombre que ha tenido una trayectoria impecable, él estuvo años en distintos gobiernos y nunca tuvo una denuncia, porque es un hombre que sabe, que hace bien las cosas. Yo no estoy enamorado ni soy el director ténico de Lavagna, pero la historia pone a determinadas personas en determinados momentos históricos como las que tienen más posibilidades de sacar el país adelante, siempre que no pretendan hacerlo desde el justicialismo solo, eso no sirve.

Duhalde junto a Lavagna, quien fue su ministro de Economía.

El plantea justamente ir con el peronismo no K, con un sector del radicalismo, el socialismo, el GEN, pero no quiere internas y ahí aparece el primer obstáculo porque ni Massa ni Urtubey se quieren bajar. ¿Cómo se resuelve esto?

- Todas esas cosas tienen que ver con que los dirigentes jóvenes quieren hacerse conocer hasta último momento. El salteño, que yo lo conozco, (por Urtubey) es un hombre capacitado, no va a ser el presidente, pero está trabajando para hacerse conocido. Alguna vez tienen que irrumpir en la escena nacional para que en dos años, en cuatro años, tengan las posibilidades...

Pero Massa sí es conocido…

- Massa es algo parecido. Massa sabe perfectamente que él solo no puede hacer nada porque los socialistas, los radicales y demás partidos, hay nueve partidos que quieren participar, pero con el que les da más garantías de poder salir. Y estamos en eso.

¿Y qué es más factible hoy? ¿Que ellos se bajen o que Lavagna dé la interna?

- No, una interna yo no lo veo. Ojo, hay que aclararlo para que la gente entienda: una interna dentro del justicialismo federal, pero una PASO va a tener que ir (es obligatoria), por lo tanto es un matiz que a veces no se explica. De todas maneras la situación es dificilísima. Yo no voy a ocupar ningún cargo, pero estoy obsesionado porque yo sé, no quiero parecer un pedante, pero sé como se organizan las cosas.

Y Cristina? ¿Se baja o se presenta?

- Es muy difícil saberlo…Yo hablé con ella por teléfono pero no de estas cosas. Lo que debemos saber es que Cristina quizá no sabe todavía lo que va a hacer. Porque está la situación muy especial, asi que hablar de lo que va a hacer ella no tiene sentido.

Retomando el tema Lavagna, ¿por qué cree que no se verifica todavía un despegue de su figuraen las encuestas pese a que hay mucha gente que no quiere votar a ningún extremo de la grieta en esta elección?

- El que tiene más potencialidad es él, lo dicen los especialistas. Pero ya tiene que estar cerrando lo que está trabajando, que lo está haciendo, y me consta, con todos los sectores, con el radicalismo etc., nueve partidos más, es lo que está terminando de hacer. Y yo creo que el momento de despegue va a ser el momento en que arme esta gran coalición que es lo que yo propongo sin la cual no hay ninguna posibilidad de salida.

¿Qué estaría faltando? ¿Que se pronuncien los gobernadores peronistas?

- Los gobernadores ahora están muy ocupados en sus propios temas, lo que hay que armar no es con ellos, ellos después decidirán, pero la verdad es que los conozco a la mayoría, soy amigo y sé lo que piensan, y una vez que esté lanzado, esto creo que va a ser un boom.

¿La candidatura de Lavagna va a ser un boom, dice?

- Yo creo que sí porque conozco bastante, no quiero ser pedante ni soberbio, pero conozco bastante de esto y hablo con los dirigentes, no los voy a nombrar, pero dirigentes de primera línea, todos están dándose cuenta y cada vez se dan cuenta más, que vamos por un camino que nos lleva a una situación tremendamente difícil. Ahora ellos están en otra etapa, los gobernadores, en general, van a terminar su faena, algunos ganarán y otros perderán, y recién ahí van a tomar la decisión. Pero si esto está lanzado, con la fuerza que yo imagino que va a ser lanzado, yo no tengo dudas de que van a jugar aquí. Porque realmente no va a haber un sector tan importante como éste.